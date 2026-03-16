中國2026年前兩月房價續降 銷售額年減逾2成

中國房價整體持續下探。官方今天公布2月份房價，一線、二線、三線城市新建商品住宅售價年減幅度都擴大。1至2月份，全國房地產開發投資額年減11.1%，新建住宅銷售額年減更達21.8%。

中國國家統計局今天公布房市相關數據，今年前兩個月，反映房市前景的房地產開發投資額、開工面積和銷售金額都出現兩位數的年減幅度。

中國2025年全年的房地產開發投資額年減17.2%。在此基礎上，今年1至2月份的房地產開發投資人民幣9612億元（約新台幣4兆4215億元），年減11.1%；其中住宅投資7282億元，下降10.7%，降幅縮小5.6個百分點。

1至2月份，房屋新開工面積5084萬平方公尺，下降23.1%；新建商品房銷售面積9293萬平方公尺，年減13.5%，其中住宅銷售面積下降15.9%。新建商品房銷售額8186億元，下降20.2%，降幅擴大7.6個百分點；其中住宅銷售額下降21.8%。

在2月份房價方面，一線城市新建商品住宅銷售價格年減2.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點。其中，上海上漲4.2%，北京、廣州和深圳分別下降2.3%、5.1%和5.5%。

二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別年減3.1%和4.0%，降幅分別擴大0.2個和0.1個百分點。

全國70個中大城市中，僅上海、杭州、合肥、烏魯木齊和宜昌等5個城市的新房房價出現年增。

若與前一個月的房價相比，2月份，一線城市新房售價由上月的月減0.3%轉為持平。其中，北京和上海均上漲0.2%，廣州持平，深圳下降0.3%。

二、三線城市新房售價分別月減0.2%和0.3%，降幅均縮小0.1個百分點。70個大中城市中，新房售價出現月增的城市有10個，持平城市有7個，合計比上月增加9個。

在中古屋方面，2月份，一線城市中古屋售價年減7.6%，降幅與上月相同。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降8.4%、6.2%、8.5%和7.1%。

二線城市與三線城市中古屋售價分別年減6.2%和6.3%。

與上月的中古屋房價相比，2月份，一線城市中古屋售價月減0.1%，降幅比上月縮小0.4個百分點。其中，北京和上海分別上漲0.3%和0.2%，廣州和深圳分別下降0.5%和0.4%。二、三線城市中古屋銷售價格分別月減0.4%和0.5%，降幅均縮小0.1個百分點。