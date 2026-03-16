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陸房市持續低迷 1、2月新建商品房銷售額大減2成

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸房市持續低迷，路透指，中國陷入困境的房市距離復甦仍很遙遠。（中新社）
大陸房市持續低迷，路透指，中國陷入困境的房市距離復甦仍很遙遠。（中新社）

中國大陸房地產市場持續低迷，今年1至2月，全大陸新建商品房銷售額人民幣8,186億元，下降20.2%，降幅擴大7.6個百分點；其中住宅銷售額下降21.8%。另，全國房地產開發投資9,612億元，年比下降11.1%，但降幅比上年全年收窄6.1個百分點。

大陸國家統計局16日公布今年前兩個月主要總體經濟數據。大陸國家統計局新聞稿稱，1至2月，中國大陸生產供給增長加快，市場需求穩中有升，就業物價總體穩定，新質生產力成長壯大，經濟運行起步有力，實現良好開局。

其中在外界最關注的房市部分，2月，大陸一線城市新建商品房銷售價格月比由上月下降0.3%轉為持平，北京與上海分別上漲0.2%，廣州持平，深圳下降0.3%。二、三線城市新建商品房銷售價格月比則分別下降0.2%與0.3%，降幅均收窄0.1個百分點。

在70個大中城市中，新建商品房銷售價格月比上漲的城市有10個，持平城市有7個，合計比上月增加9個。

至於二手房，一線城市二手房銷售價格月比下降0.1%，降幅比上月收窄0.4個百分點，其中北京、上海分別上漲0.3%和0.2%，廣州與深圳分別下降0.5%和0.4%。二、三線城市二手房銷售價格月比分別下降0.4%和0.5%，降幅均收窄0.1個百分點。

若從年比角度觀察，大陸房市壓力仍未真正解除。2月，中國一線城市新建商品房價格下降2.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點，上海上漲4.2%，北京、廣州和深圳分別下降2.3%、5.1%和5.5%。二、三線城市新建房年減3.1%和4.0%，降幅分別擴大0.2個及0.1個百分點。

而一線城市二手房價格年減7.6%，北京、上海、廣州、深圳分別下降8.4%、6.2%、8.5%和7.1%；二線城市下降6.2%，三線城市下降6.3%，三線城市降幅較上月擴大0.2個百分點

大陸國家統計局城市司首席統計師王中華表示，2月，70個大中城市商品房銷售價格月比降幅持續收窄，年比仍下降。其中，新建商品房銷售價格在一線城市部分城市呈現上漲或持平態勢。路透指出，這表明儘管部分大城市出現初步改善跡象，但中國陷入困境的房地產市場距離復甦仍很遙遠。

路透依據大陸國家統計局資料計算的結果顯示，2月，大陸新建房價格月比下跌0.3%，較1月的0.4%降幅有所收窄；年比下降3.2%，較1月下降3.1%，為八個月以來最大年比降幅。70個城市中，有53個城市報告月度價格下降，相較於1月的62個有所減少。北京和上海是少數價格上漲的城市，月比分別上漲0.2%。

路透稱，這表明儘管部分大城市出現初步改善跡象，但大陸「陷入困境的房地產市場距離復甦仍很遙遠」。

同時，報導稱，大陸房地產市場自2020年政府限制房企借貸以來，流動性緊張，部分開發商無法償還債務或完成已預售房屋，房價下滑影響家庭支出及消費者信心。

大陸在「十五五規劃」（2026至2030年）中提出，將完善房地產開發、融資及銷售制度，支持合理融資需求，有序推進完工住宅項目銷售，協調土地供應與房屋庫存及人口變化。

北京 一線城市

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