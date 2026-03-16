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中美第六輪經貿磋商氣氛「格外穩定」 聚焦管理式貿易

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美中兩國經貿團隊在法國巴黎舉行中美經貿磋商。圖為磋商舉辦地經濟合作與發展組織總部。（中新社）
美中兩國經貿團隊在法國巴黎舉行中美經貿磋商。圖為磋商舉辦地經濟合作與發展組織總部。（中新社）

中美第六輪經貿磋商正在巴黎舉行，路透引述兩名知情人士指出，當地時間15日，美國和中國高層經濟官員在巴黎舉行「格外穩定」的會談，討論農業、關鍵礦產和「管理式貿易」等可能達成協議的領域，供美國總統川普和大陸國家主席習近平在北京會晤時討論。

路透指出，知情人士表示，由美國財政部長貝森特和大陸國務院副總理何立峰主持的巴黎會談「坦誠而富有建設性」，將為川普3月底訪問大陸與習近平會晤可能取得的「成果」鋪路。但知情人士補充說，這些提議仍須由兩國領導人最終拍板決定。

知情人士稱，在會談中，中方對可能增加採購美國農產品持開放態度，包括家禽、牛肉與非大豆大田作物。他並補充指，大陸仍承諾在未來三年內每年購買2,500萬公噸美國大豆。另一名知情人士在談到此次中美會談時說，「所有這些會談都是為了營造穩定，而今天的會談『格外穩定』（remarkably stable）。」

此外，報導還提到，中美雙方討論建立新的正式機制，以管理兩國之間的貿易與投資關係，包括擬議的中美貿易委員會和投資委員會，技術性會談預計於16日舉行。其中一名情人士說，「貿易委員會」的構想較為成熟，其目標是尋找美中兩國可以在不損害彼此國家安全或關鍵供應鏈的情況下，以更平衡的方式擴大貿易的產品和行業。

知情人士還指，美方在會談中關注大陸生產的關鍵礦產流向美國企業的情況，並提出美國航空航天產業對大陸產釔的供應不足問題。會談中雙方「找到一些方式」可放寬關鍵礦產領域的挑戰性問題，但未透露具體細節。

據了解，此次中美會談是自去年5月以來，中美繼日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩、馬德里和吉隆坡之後，舉行的第六輪經貿磋商，也是川普政府上周依據《貿易法》第301條發起調查、可能對大陸等16個經濟體加徵新關稅的背景下，雙方進行的首輪經貿談判。

此前，格里爾13日赴巴黎前向美國媒體指出，希望能持續獲得製造業所需的稀土資源，同時大陸亦繼續從美國購買相關商品，「並讓兩國領導人有機會會面，確保雙邊關係朝著我們希望的方向發展」。

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