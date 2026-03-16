美中巴黎經貿會談 中國商務部：就301調查提交涉

美中經濟官員15至16日於法國巴黎進行新一輪經貿磋商。中國商務部表示，美方此前以「未禁止進口強迫勞動產品」為由對中國發起301調查，是捏造事實，企圖構建貿易壁壘，中方已在新一輪經貿磋商中向美方提出交涉。

中國商務部官網今天發布「商務部新聞發言人就美貿易代表辦公室宣布以『未禁止進口強迫勞動產品』為由對包括中國在內的60個經濟體發起301調查答記者問」。

有記者提問，美東時間3月12日，美國貿易代表辦公室宣布以「未禁止進口強迫勞動產品」為由對包括中國在內的60個經濟體發起301調查，中方對此有何評論。

中國商務部新聞發言人表示，中方注意到，美方以「未禁止進口強迫勞動產品」為由對包括中國在內的60個經濟體發起301調查，這是美方繼3月11日發起「產能過剩」301調查後，連續發起的又一項301調查。

該發言人表示，美方此前捏造事實，以「強迫勞動」為由對中實施一系列貿易限制措施，中方已多次表達嚴正立場。中國一貫反對強迫勞動，是國際勞工組織創始成員國之一，已批准28項國際勞工公約，建立了完善的勞動法律法規體系，堅決防範和打擊強迫勞動行為。

該發言人又指，美國迄今仍沒有批准加入「1930年強迫勞動公約」，拒絕國際規則約束，但卻長期操弄「強迫勞動」議題。此次美方對中國及有關經濟體發起301調查，企圖以此構建貿易壁壘，極具單邊性、武斷性和歧視性，是典型的保護主義行徑。

該發言人表示，世界貿易組織專家組早已裁決美對中301關稅措施違反世貿組織規則，美方再次濫用301調查程序，將國內法凌駕於國際規則之上，是錯上加錯，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定，嚴重擾亂國際經貿秩序。

該發言人表示，目前中美雙方正在法國巴黎舉行新一輪經貿磋商，中方已向美方提出交涉。中方敦促美方立刻糾正錯誤做法，與中方相向而行，堅持相互尊重、平等協商原則，通過對話和磋商尋找解決問題的辦法。

該發言人表示，中方將密切關注美方調查進展，保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。