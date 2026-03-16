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美再對多國發起301調查 陸商務部：堅決捍衛自身權益

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國務院副總理何立峰目前正與美國財長貝森特、貿易代表葛里爾在巴黎OECD總部展開中美第六輪經貿磋商。圖為去年5月，貝森特（左）與何立峰在日內瓦會談前兩人握手合照。 （美聯社）
大陸國務院副總理何立峰目前正與美國財長貝森特、貿易代表葛里爾在巴黎OECD總部展開中美第六輪經貿磋商。圖為去年5月，貝森特（左）與何立峰在日內瓦會談前兩人握手合照。 （美聯社）

中美第六輪經貿磋商正在巴黎舉行之際，大陸商務部16日一早針對美東時間3月12日，美國貿易代表署宣布以「未禁止進口強迫勞動產品」為由對包括中國在內的60個經濟體發起301調查作出回應。大陸商務部稱，中方已向美方提出交涉，將密切關注美方調查進展，保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。

大陸商務部16日7時許以「答記者問」的形式發布新聞稿指出，中方注意到，美東時間3月12日，美方以「未禁止進口強迫勞動產品」為由對包括中國在內的60個經濟體發起301調查。這是美方繼3月11日發起「產能過剩」301調查後，連續發起的又一項301調查。

新聞稿稱，美方此前捏造事實，以「強迫勞動」為由對中國實施了一系列貿易限制措施，中方已多次表達嚴正立場。中國一貫反對強迫勞動，是國際勞工組織創始成員國之一，已批准28項國際勞工公約，建立了完善的勞動法律法規體系，堅決防範和打擊強迫勞動行為。

大陸商務部表示，美國迄今仍沒有批准加入《1930年強迫勞動公約》，拒絕國際規則約束，但卻長期操弄「強迫勞動」議題。此次美方對中國及有關經濟體發起301調查，企圖以此構建貿易壁壘，極具單邊性、武斷性和歧視性，是典型的保護主義行徑。

新聞稿提到，世界貿易組織（WTO）專家組早已裁決美國對中國301關稅措施違反WTO規則，美方再次濫用301調查程序，將國內法凌駕於國際規則之上，是錯上加錯，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定，嚴重擾亂國際經貿秩序。

大陸商務部強調，目前，中美雙方正在法國巴黎舉行新一輪經貿磋商，中方已向美方提出交涉，敦促美方立刻糾正錯誤做法，與中方相向而行，堅持相互尊重、平等協商原則，通過對話和磋商尋找解決問題的辦法。中方將密切關注美方調查進展，保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。

貿易壁壘 301 WTO

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