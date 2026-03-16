陸AI新創企業…月之暗面市值 3個月翻4倍

人工智慧（ＡＩ）公司近年來成為全球資本市場熱捧寵兒，大陸ＡＩ新創企業月之暗面（(Moonshot AI）正在進行新一輪融資，計畫籌集最高十億美元（約台幣三二一點九億元），估值已經升至約一百八十億美元，顯示其估值在三個月內翻了四倍多。

彭博指出，消息人士透露，月之暗面已啟動討論最新一輪融資，其在今年早些時候完成逾七億美元融資，當時估值達到一百億美元；去年底完成五億美元融資時估值僅為四十三億美元，而當前估值有了顯著提升。消息人士稱，最新一輪融資參與方尚不明朗。

華爾街見聞提到，月之暗面在短短三個月，已先後完成三輪融資，創下大陸大模型企業連續融資最多紀錄，成為大陸估值最快突破百億美元的ＡＩ獨角獸公司之一。

月之暗面旗下ＡＩ代理產品Kimi Claw自推出後爆發式增長，一月底以來二十天收入已超過二○二五年全年。

全球支付平台Stripe數據顯示，Kimi個人訂閱用戶前兩個月支付訂單數暴增，已進入Stripe全球榜單前十。

此前，月之暗面Ｃ輪及後續融資資方包括阿里巴巴、騰訊、五源資本、高榕創投、九安醫療等產業及投資機構。