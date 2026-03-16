上海錨定5個中心 向外資招手

在大陸十五五規畫綱要出爐之際，上海積極向外資招手，上海市委書記陳吉寧十四日在二○二六上海全球投資促進大會開幕式上表示，將錨定建設「五個中心」（國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心與科技創新中心）重要使命，加快建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市，並著力打造一流營商、創新與消費環境。同時發布三十一項舉措助力企業發展。

在營商環境上，陳吉寧稱，率先開展服務業擴大開放、深化貿易便利化、跨境數據流動等領域先行先試，進一步提高制度型開放水平。深入實施優化營商環境九點○版方案，擴大惠企政策「免申即享」，優化中小微企業融資服務；在創新環境上，加強概念驗證中心、中試驗證平台和高質量孵化器建設，加快重點場景培育開放和大規模應用，完善政府採購支持科技創新有效機制，持續加強知識產權保護；在消費環境上，深化國際消費中心城市建設，鼓勵消費模式和業態創新，聯動發展線上線下消費，推動商品消費擴容升級、服務消費優化供給、新型消費培育壯大等。

上海市長龔正則進一步提出三個「聚力」：聚力培育發展新質生產力、聚力深化高水平改革開放與聚力提升城市治理現代化水平等。

會上也發布十個片區、若干重點項目的規畫設想；並集中發布三十一項聚焦公共服務、研發中試、應用場景三大領域的新質要素。其中，針對當前最熱的ＡＩ產業，為解決大企業找算力難、中小企業用算力貴問題，上海建立了大陸國內最大算力調度平台，每年拿出十億元算力券，通過先用後付、免申即享。

當日，港澳台僑企業與上海企業合作交流會，在上海東方樞紐國際商務合作區舉辦。

今年大會以「春啓申城·創領未來」為主題，面向全球企業家和投資人推出主推介會、政企圓桌會以及高能級洽談對接、主題招商活動，配套舉辦投資上海活動周。近五百家國內外知名企業代表參與。