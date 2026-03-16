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陸瘋養龍蝦／白領衝擊最大 AI取代勞力 恐造成就業極化

聯合報／ 記者林宸誼／專題報導

ＡＩ代理軟體OpenClaw近期在大陸掀起熱潮，騰訊、小米等科技巨頭也相繼入局，但未來應用若進一步普及，可能衝擊既有就業結構，甚至引發「ＡＩ取代勞力」的憂慮。中國科學院科技戰略諮詢研究院長潘教峰評估，包含電腦程式設計師、會計、法律助理、文字編輯等職業，恐面臨較高的取代風險。

潘教峰指出，一些任務可被自動化系統完成，例如文本生成、數據處理、圖像識別等，當這些工作被自動化後，對人類勞動需求就會減少，但技術進步也會不斷創造新任務，如ＡＩ系統開發、數據治理等。

史丹佛大學經濟研究室指，研究顯示，年輕、初階、以知識密集為主的白領工作衝擊最大。在ＡＩ高度應用的職務，像是客服、會計、軟體開發等尤其容易被取代。

高盛研究部曾發布「人工智慧將如何影響全球勞動力」報告指，電腦程式設計師、會計與審計人員、法律與行政助理、客戶服務代表、電話推銷員、校對與文字編輯等職業，面臨較高的替代風險。同時也會出現新職業類型，如ＡＩ工程師、ＡＩ產品經理，以及ＡＩ治理和安全專家等。

潘教峰形容這是ＡＩ造成「就業極化」趨勢，即高技能、低技能服務職位均增加，中等技能職位卻相對減少。

職業 設計師 騰訊 AI 龍蝦

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