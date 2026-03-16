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陸瘋養龍蝦／陸推算力券 最高人民幣千萬

聯合報／ 記者黃雅慧／專題報導

OpenClaw引發「龍蝦熱」，大陸深圳、佛山、無錫、常熟等多地政府推出支持政策鼓勵「養龍蝦」與促進ＯＰＣ（One Person Company，一人公司），其中合肥高新區對OpenClaw等項目最高提供人民幣一千萬元算力券，深圳龍崗區對示範場景項目補貼最高達人民幣四百萬元。

ＯＰＣ即一人公司，指在ＡＩ協同下，由個人獨立完成產品全過程，包含研發、生產、運營和營銷等的新型創業模式。外界認為，大陸地方政府政策旨在構建ＡＩ ＯＰＣ創業生態，覆蓋從人才引進、算力數據成本補貼到應用場景開放、金融支持等多層面。

OpenClaw也成為今年大陸兩會話題，政協委員、三六○集團創始人周鴻禕表示，配置ＡＩ「龍蝦」對普通人來說非常難，並預告三六○將推出一鍵安裝版本。人大代表、杭州電子科技大學教授周迪認為，高端ＡＩ模型往往掌握在少數巨頭手中，且運行成本極高。ＡＩ「龍蝦」打破這種壟斷，證明高性能模型可通過更優架構設計實現「降本增效」。

OpenClaw讓ＡＩ代理應用從「生成式」邁向「自主執行」，業內估算一個成熟ＡＩ代理的日均Token（符元）消耗可達傳統對話模型數十倍，未來可能迎來算力通膨。因此算力補貼成為地方政府主要施力點，比如合肥高新區針對OpenClaw等項目推出「算力券、語料券、模型券」，最高可申領人民幣千萬元算力券，補貼覆蓋模型訓練、智能體搭建等全研發流程。

深圳 地方政府 模型 龍蝦 AI

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