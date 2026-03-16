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從投行看大陸／回台投資境外資金往來重點

經濟日報／ 劉泰麟（富拉凱投資銀行協理）

台商從境外匯款回台設立新公司，須注意申報、稅務及反洗錢等規定。

台商透過境外資金以僑外資名義回台設立公司，避免不了與境外資金發生往來，當中應注意國際反避稅及反洗錢等規定。

一、外資來台投資之申報與揭露重點

台商以外資身分在台設立新公司或投資現有公司，須依經濟部投資審議司規定辦理投資申請，審查重點除產業類別外，也會關注最終受益人的國籍、資金來源及是否具有實質營運目的。投審司關注最終受益人的內容涉及投資行業及申請程序是否完備，目前外資投資台灣採取的是負面表列管理，只要是非敏感性行業均可投資，若回台投資架構層級複雜、透過多層境外公司或信託持股，那在釐清最終受益人時將增加審查時間，甚至影響投資核准結果。

在審視資金來源方面，投審司會要求說明資金來源性質及相關證明文件，以釐清是否涉及反洗錢活動，也需注意資金來源是否在台灣有繳稅義務，以免引起台灣國稅局關注。另外，還須於申請書中具體提出公司未來發展、員工聘僱及資金運用等營運規劃，若營運計畫過於粗略可能導致延長審查時間。

台灣目前已實施受控外國公司（CFC）規定，若台灣個人或營利事業透過境外低稅負地區公司間接來台投資，在台投資公司繳完營所稅、未分配盈餘稅後，在分配盈餘至境外前需先扣繳稅款，股東須於每年五月申報CFC課稅，過程中應小心避免產生重複課稅。

二、跨境交易應注意真實性

台灣公司與境外公司從事進銷貨、技術服務、權利金或其他商業交易時，應特別注意交易真實性，備妥完整合約及相關佐證文件以供核查，依台灣洗錢防制規定，金融機構應保存與客戶往來及交易紀錄憑證，並了解交易性質、目的及資金來源等資訊以履行盡職審查義務。實務中，曾發生以不實合約作為名目進行跨境資金移轉，因此台灣金融機構對跨境交易普遍採審慎態度，若交易金額偏高、往來頻率異常或出現疑似洗錢情況，銀行會要求補充說明與文件。

在稅務方面，公司應依交易性質判斷營利事業所得稅申報方式，並確認是否有扣繳義務，不同類型的商業往來（如貨款、服務費或權利金），稅務處理方式與適用稅率皆不相同，若支持文件準備不足或法規適用錯誤，極可能遭稅務機關調整課稅或要求補稅，因此台商回台投資還是要建立完善會計制度並妥善保管文件。

三、與境外股東資金往來申請要求

境外股東在對台灣公司提供資金支持時，應區分資金性質與借款期間，借款期間在一年以內屬短期流動資金，於銀行辦理匯款或結匯時，檢附借款契約及相關文件即可。若借款期間為超過一年以上，則需要檢附貸款投資計畫書、借貸用途及理由等資料，先向投審司事前申請。要注意的是，若短期流動資金需展延超過一年，則應評估是否需補辦相關申報程序，以確保資金運作符合台灣的外匯管理要求。

 (本文發自台北，網址www.mychinabusiness.com)

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