華為鴻蒙裝置 衝一億關

華為常務董事、終端BG（Business Group，業務集團）董事長余承東近日在一場直播中透露，華為自主研發可控的鴻蒙作業系統用戶規模正急劇增長，預計在今年冬天之前，該數字有望突破一億大關。

目前搭載華為完全自主的鴻蒙5和鴻蒙6的終端設備數量已突破4,700萬台，且保持著每天新增數十萬用戶的增長速度。

華為於2024年10月正式發布原生鴻蒙操作系統，這是大陸首個國產移動作業系統，這也是繼iOS和Android後，全球第三大移動作業系統。

據統計，安卓系統全球用戶約35億左右，市占約75%；iOS系統用戶約11億左右，市占約24%，而鴻蒙主要用戶在中國大陸，近年用戶規模急起追趕，預計從1%市占持續提升。

余承東進一步指出，預計等到今年3至4月之後，鴻蒙適配水準將基本與蘋果iOS和Android系統拉齊，而且「更極致更流暢」，功能體驗方面也有所升級。

余承東預告，華為暢享90 Pro Max將搭載麒麟8系列晶片與鴻蒙6作業系統，計劃於本月發布，且電池容量將超過8,000毫安時。而上一代暢享80系列被曝出搭載的是麒麟710A處理器。暢享系列手機起售價一般在人民幣千元左右。這意味，繼Mate系列、Pura系列和nova系列等中高端手機後，鴻蒙6將首次出現在華為的千元機上。

數據顯示，2025年11月，搭載鴻蒙5的終端設備數量剛剛突破2,300萬。當時余承東在公司內部全員信中將其定義為邁過「關鍵生死線」，代表生態正循環開始加速。他在信中明確提出，下一步目標是盡快實現4,000萬、6,000萬直至上億用戶覆蓋，最終達成「三分天下有其一」的格局。