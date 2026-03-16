快訊

川普邀派軍艦護航荷莫茲海峽 美「不情願盟友」推三阻四

我防空系統研擬低成本反制武器 專家：「台灣之盾」不能只守不攻

聽新聞
0:00 / 0:00

華為鴻蒙裝置 衝一億關

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

華為常務董事、終端BG（Business Group，業務集團）董事長余承東近日在一場直播中透露，華為自主研發可控的鴻蒙作業系統用戶規模正急劇增長，預計在今年冬天之前，該數字有望突破一億大關。

目前搭載華為完全自主的鴻蒙5和鴻蒙6的終端設備數量已突破4,700萬台，且保持著每天新增數十萬用戶的增長速度。

華為於2024年10月正式發布原生鴻蒙操作系統，這是大陸首個國產移動作業系統，這也是繼iOS和Android後，全球第三大移動作業系統。

據統計，安卓系統全球用戶約35億左右，市占約75%；iOS系統用戶約11億左右，市占約24%，而鴻蒙主要用戶在中國大陸，近年用戶規模急起追趕，預計從1%市占持續提升。

余承東進一步指出，預計等到今年3至4月之後，鴻蒙適配水準將基本與蘋果iOS和Android系統拉齊，而且「更極致更流暢」，功能體驗方面也有所升級。

余承東預告，華為暢享90 Pro Max將搭載麒麟8系列晶片與鴻蒙6作業系統，計劃於本月發布，且電池容量將超過8,000毫安時。而上一代暢享80系列被曝出搭載的是麒麟710A處理器。暢享系列手機起售價一般在人民幣千元左右。這意味，繼Mate系列、Pura系列和nova系列等中高端手機後，鴻蒙6將首次出現在華為的千元機上。

數據顯示，2025年11月，搭載鴻蒙5的終端設備數量剛剛突破2,300萬。當時余承東在公司內部全員信中將其定義為邁過「關鍵生死線」，代表生態正循環開始加速。他在信中明確提出，下一步目標是盡快實現4,000萬、6,000萬直至上億用戶覆蓋，最終達成「三分天下有其一」的格局。

余承東 作業系統 鴻蒙

延伸閱讀

SpaceX 喊用戶年底倍增 低軌衛星建設商機爆發 昇達科、華通成大贏家

陸國產AI眼鏡出貨飆升 機構：大陸今年出貨量將占全球45%

OpenClaw爆紅大陸瘋「養龍蝦」 小米、騰訊加速布局

反制美國 陸加速擴張國產算力大網

相關新聞

解釋性新聞／資安隱憂…陸瘋「養龍蝦」 AI助理藏風險

中國大陸近日出現一波「養龍蝦」的ＡＩ新浪潮，這不是指真的龍蝦，而是部署一款圖示為卡通龍蝦的開源ＡＩ代理軟體OpenClaw，並讓其軟體協助人們日常工作的統稱。但在大陸民眾及企業瘋狂「養龍蝦」之際，大陸官方也示警背後隱藏的資安風險，甚至傳出進一步的限制使用行動。

陸瘋養龍蝦／加入戰局…陸「國產龍蝦」 瞄準手機應用

大陸多家科技及大模型公司相繼推出國產「龍蝦」產品，從地端（內部環境中運行和管理的ＩＴ基礎設施和應用程式）部署到雲端服務形成新一輪競逐，顯示ＡＩ代理正由開發者社群走向大眾市場。

陸瘋養龍蝦／白領衝擊最大…AI取代勞力 恐造成就業極化

ＡＩ代理軟體OpenClaw近期在大陸掀起熱潮，騰訊、小米等科技巨頭也相繼入局，但未來應用若進一步普及，可能衝擊既有就業結構，甚至引發「ＡＩ取代勞力」的憂慮。中國科學院科技戰略諮詢研究院長潘教峰評估，包含電腦程式設計師、會計、法律助理、文字編輯等職業，恐面臨較高的取代風險。

陸瘋養龍蝦／陸推算力券 最高人民幣千萬

OpenClaw引發「龍蝦熱」，大陸深圳、佛山、無錫、常熟等多地政府推出支持政策鼓勵「養龍蝦」與促進ＯＰＣ（One Person Company，一人公司），其中合肥高新區對OpenClaw等項目最高提供人民幣一千萬元算力券，深圳龍崗區對示範場景項目補貼最高達人民幣四百萬元。

科技創新…陸消費電子展 AI家電成主流

二○二六年中國家電及消費電子博覽會（AWE二○二六）十三日在上海開展，受到央視春晚人形機器人演出帶動的機器人熱，家電ＡＩ化、家電機器人化已然成為行業未來發展的主流趨勢。

陸AI新創企業…月之暗面市值 3個月翻4倍

人工智慧（ＡＩ）公司近年來成為全球資本市場熱捧寵兒，大陸ＡＩ新創企業月之暗面（(Moonshot AI）正在進行新一輪融資，計畫籌集最高十億美元（約台幣三二一點九億元），估值已經升至約一百八十億美元，顯示其估值在三個月內翻了四倍多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。