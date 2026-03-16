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AI 新創「月之暗面」估值 三個月翻三倍

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸AI新創企業月之暗面（Moonshot AI）正在進行新一輪融資，計劃籌集最高10億美元，估值已升至約180億美元，三個月內翻了三倍。

該公司憑藉Kimi K2.5模型和AI代理產品Kimi Claw‌的爆火，帶動用戶訂閱量激增。Stripe數據顯示，Kimi個人使用者今年1月支付訂單較前月增長8280%，2月再漲123.8%，已進入全球支付平台前十榜單 。

彭博引述消息人士透露，月之暗面已啟動討論最新一輪融資，今年早些時候完成逾七億美元融資，當時估值達到100億美元；去年底完成五億美元融資時估值僅為43億美元，而當前估值已顯著提升。

華爾街見聞提到，月之暗面在短短三個月內，已先後完成三輪融資，創下中國大陸大模型企業連續融資最多紀錄，成為估值最快突破百億美元的AI獨角獸公司之一。

華爾街 模型 大陸

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