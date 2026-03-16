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網科廠「養龍蝦」密集發力 騰訊、阿里雲等爭戰 AI 入口

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
隨著開源AI代理（Agent）平台OpenClaw（俗稱龍蝦）爆火，大陸網科大廠密集發力，包括百度、騰訊、阿里雲與字節跳動等均推出一鍵「養龍蝦」產品，成為激戰AI入口新手段。新華社
隨著開源AI代理（Agent）平台OpenClaw（俗稱龍蝦）爆火，大陸網科大廠密集發力，包括百度、騰訊、阿里雲與字節跳動等均推出一鍵「養龍蝦」產品，成為激戰AI入口新手段。新華社

隨著開源AI代理（Agent）平台OpenClaw（俗稱龍蝦）爆火，大陸網科大廠密集發力，包括百度騰訊、阿里雲與字節跳動等均推出一鍵「養龍蝦」產品，成為激戰AI入口新手段。

分析認為，網科大廠在這場養蝦大戰中轉而提供底層模型算力和便捷接入工具，突顯大廠認知轉變，意識到在Agent時代，真正的護城河是基於模型構建的龐大應用生態和海量數據反饋。

OpenClaw是近期在全球開發者圈迅速走紅的一款開源AI代理。其核心定位不是「聊天機器人」，而是一個能真正動手操作電腦、執行複雜任務的「數位員工」。

在龍蝦熱潮下，大陸廠商角色開始轉變，比如騰訊雲、百度智能雲、阿里雲相繼上線雲端專屬部署方案，支持用戶通過輕量伺服器實現一鍵安裝、快速部署運行，從過往工具壟斷者轉變成為開放接口供應商，強調更低技術門檻、更自然的交互方式、更普惠的AI能力。

有觀點認為，未來AI新時代大廠或將一改傳統中心化控制與數據壟斷，必須聚焦於去中心化協作、賦能與共生，核心壁壘在於算力效率與生態兼容性。

百度智能雲在2月3日率先上線OpenClaw一鍵部署服務，開發者透過輕量應用伺服器就能快速部署；3月12日，百度推出全球首款手機龍蝦應用「紅手指Operator」。用戶下載、註冊後就可以指揮手機版龍蝦完成各種任務，還能跨App叫車、點外賣等。

字節跳動3月9日上線ArkClaw開箱即用的雲上SaaS版OpenClaw。無需複雜配置，打開網頁即可使用7x24小時在線的AI助手；阿里雲在3月13日正式推出手機「一鍵養蝦」產品JVS Claw，任意終端都可以接入OpenClaw，用戶僅需在手機上操作，就能裝上「龍蝦」；騰訊則發布全系「龍蝦」產品，包括桌面版龍蝦WorkBuddy、QClaw、騰訊雲Lighthouse、智能體開發平台ADP、騰訊雲桌面等。

許多科技大廠也宣布免費幫用戶裝龍蝦線下活動，聯想AI服務「想幫幫」自3月16日起將推出OpenClaw免費部署服務。

百度 騰訊 聊天機器人

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