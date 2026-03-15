美中業者應用AI技術探勘採礦 競相鎖定非洲礦藏

人工智慧（AI）技術如今應用到礦產領域，美中兩國不但都擁有AI採礦技術，且競相鎖定礦藏豐富的非洲作為目標。中國媒體報導，目前已有中國業者在納米比亞等5個非洲國家應用AI技術採礦；而美國業者也在非洲的尚比亞以AI大規模開採銅礦。

第一財經報導，深脈控股是中國AI採礦企業中的代表；而由比爾．蓋茲（Bill Gates）及貝佐斯（JeffBezos）等富豪提供資金支持的KoBold Metals，則是美國AI採礦企業的代表，被認為全球公認的「AI探礦獨角獸（絕對領先地位）」。

深脈控股董事長馮雲端表示，地表易探的淺層礦藏已日趨枯竭，工作人員不得不走向更深、更險、更複雜的隱伏區域。而傳統探勘人員無法涉足的高危險、極端地理環境，比如高寒缺氧的高原、高溫荒漠、熱帶雨林等，會有安全危險。

馮雲端說，透過多台「機器狗」一同作業，從鉆探巖土、樣本分解到精準夾取，整個過程都不需要人工。這種機器人化與AI的結合，不僅解決了高危險環境下的採樣難題，更透過標準化作業保證了原始數據的品質。同時，以往需要數個月的土壤採樣工作，也縮減到了數週。

根據報導，深脈控股目前在納米比亞、辛巴威、莫三比克、奈及利亞、坦尚尼亞等5國擁有核心礦區，引入AI採礦技術；至於美國KoBold Metals則是在尚比亞的敏貢巴（Mingomba）投資逾2億美元（約新台幣64.4億元）開採超高品質的銅礦，也是尚比亞最大的美資企業，且將探勘範圍擴展到納米比亞。

中國礦藏資源漸趨枯竭，似是驅動中國業者採用AI技術採礦的動力之一。四川省綜合地質調查研究所教授級高級工程師付小方表示，中國國內「能找的、好找的礦，已經被找得差不多了，即便有露天礦，開採起來也是天價。」

馮雲端也說，以鋰礦為例，西藏、新疆、四川等地的礦藏大多超過海拔4000公尺，低溫、低氧、強紫外線對設備、人員及安全保障要求極高，導致開採及營運成本極高。