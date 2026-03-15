沒人要看電視後產業下一步？TCL董座李東生：要從體驗、生態做努力

近期有聲音認為大陸電視產業在硬體競爭上似乎已經飽和，對於硬體產業的下一步，TCL創始人、董事長李東生於大陸「兩會」（政協、人大）期間回應本報表示，電視產業下一步未來要從體驗、生態與年輕用戶三方面做出跟服務消費相結合的努力。

坊間有議論稱，現代人越來越不愛開電視，李東生此前受訪曾說，核心原因在於產品對用戶的吸引力不夠。他認為，體育賽事、高質量的影視內容以及更好的性能，才是提升消費者體驗、挽回用戶的關鍵。

具體而言，李東生指出，硬體企業的角色，是把終端體驗與系統能力做好，連接並協同第三方服務生態，讓用戶在不同場景下用得更順暢。

李東生認為，對電視產業來說，可以從三方面共同努力：

一是圍繞高頻場景，把電視從「功能型設備」升級為「家庭體驗入口」。例如觀影、體育、遊戲、親子陪伴、家居美學等場景，對應的是畫質、響應、沈浸感與易用性。「硬體企業要做的是把這些體驗做得更穩定、更普惠，並通過軟體與AI能力讓使用更自然、更少打擾」；

二是要推動更豐富、更差異化的內容與應用生態供給，形成「硬體+生態」的協同。服務消費能否起來，很大程度取決於供給側是否足夠多元、是否有明確的體驗提升。電視產業需要與內容、遊戲、體育等生態夥伴協同，把用戶真正需要的場景做扎實，而不是停留在同質化競爭；

三是用產品與系統創新承接年輕用戶的偏好。李東生表示，TCL電視正通過硬體、軟體以下層面積極擁抱年輕用戶，做法具體有三：首先，針對年輕遊戲愛好者推出高刷新品，配備電競級配置，滿足其對3A大作流暢度與沈浸感的極致追求；其次，推出藝術電視，將電視從功能型電器轉變為家居藝術品，精準回應年輕人對「悅己」消費和個性化生活美學的需求；其三，通過無廣告、卡片式自定義桌面的靈控系統和伏羲大模型AI交互，滿足年輕人對高效、個性化交互的偏好。

李東生也稱，與此同時，也要持續加大技術創新，推出符合民眾消費升級需要的創新產品，促進潛在需求釋放。比如去年以來，大屏幕和中高端電視需求增長明顯，推出SQD-Mini LED等創新產品，提升觀影體驗，用更可感知的體驗升級帶動相關場景的活躍。

另外，談及協助科技創新企業融資議題，李東生說，以集成電路、半導體顯示、新能源等為代表的先進製造業資金投入大、回報周期長，且需持續投入，亟須建立長期穩定的再融資機制，特別是權益性資本融資。除了銀行貸款，他也建議大陸官方推出相關政策，支持高科技、重資產、長周期產業發展，為該類型項目設置特別的融資規則和通道，以更好地推動資本市場，支持先進製造業發展。