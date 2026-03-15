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低空經濟被列新興支柱產業 何小鵬：將撬動三層「兆元級」發展空間

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
全國人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬表示，再過五年，可能低空經濟從新興支柱產業還會再往上高一個台階。記者陳政錄／攝影
全國人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬表示，再過五年，可能低空經濟從新興支柱產業還會再往上高一個台階。記者陳政錄／攝影

大陸人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬在大陸「兩會」期間回應媒體表示，他認為再過五年，可能低空經濟從新興支柱產業還會再往上高一個台階。「在2030-2040年之間，低空經濟會改變我們的生活、工作等等很多方面。」並稱將撬動三層「兆元級」發展空間。

低空經濟連續三年出現在大陸政府工作報告，其用語也隨之演變，從「新增長引擎」、「新興產業」到「新興支柱產業」，意味低空經濟在國家戰略版圖中完成了一場「三級跳」。而今年大陸官方將其定義為「新興支柱產業」，預示著低空經濟即將拉開規範化、規模化、商業化、高質量發展的大幕。

外界關注飛行汽車未來發展，何小鵬稱，看到今年政府工作報告釋出低空經濟訊息感到激動。他說，政府工作報告釋出的訊號對低空領域，從原來民生生活領域，到未來建築、未來經濟等都是巨大的事情。對於政府工作報告，「他們（指高層）實際上看得比我們企業家看得還更清楚，這是我非常開心、非常興奮的事情。」

何小鵬稱，目前飛行汽車主要落地場景有以下幾方面：一是個人娛樂與旅遊場景 ：滿足個人用戶在飛行體驗、觀光旅行、飛行培訓等個人化、娛樂性的場景。截止目前，小鵬旗下匯天已經完成超200個飛行營地的布局；二是城市通勤，融合垂直起降的便利性與長航程的經濟性，擺脫對傳統機場跑道的依賴，顯著擴展城市群的「1 小時交通圈」覆蓋範圍；三是公共服務方面，緊急醫療救援、短途越障救援、高速事故救援、高樓逃生艙等場景正在試點。

如果將飛行汽車市場時間段在往後推，何小鵬認為將撬動三層「兆元級」發展空間：第一層是促進輕小型固定翼飛機、民用直升機、無人機、eVTOL等低空飛行器製造發展，培育更加豐富的低空應用場景與服務新業態；第二層是拉動通用機場、直升機起降點、低空新型基礎設施等相關產業鏈；第三層是以製造創新協同促進科技服務發展，服務模式延展促進空中交通運輸發展和飛行體驗促進消費變革等各類經濟活動。

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