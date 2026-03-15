曾風靡台灣的零食「魔芋爽」 陸魔芋產業也遇到這些挑戰

大陸零食「魔芋爽」曾在台灣風靡一時，不過，大陸魔芋產業近年面臨一些挑戰，大陸人大代表、知名零食生產商鹽津鋪子董事長張學武在今年「兩會」（政協、人大）疾呼為魔芋產業請命，認為大陸魔芋正面臨種源斷根、份額外遷、規則失語等問題，讓外界關注到魔芋當前的問題。

對於大陸食品進口台灣，按法規為保護台灣相關產業，有一定準則，但對於魔芋爽，經濟部此前表示，同樣從來沒有准許，屬於原則禁止，但因台灣沒有類似產品，允許部分代理商申請專案進口。因此在一些電商平台與零售店仍能買到大陸的魔芋爽。

張學武稱，魔芋產業是踐行「大食物觀」的山區先鋒、支撐「健康中國」的關鍵原料、落實「興邊富民」的產業底盤，等於三大國家戰略在魔芋這個小產業上罕見交匯。不過近期，魔芋產業正出現「種源斷根、份額外遷、規則失語」的系統性風險。

張學武表示，大陸花魔芋長期依賴塊莖無性繁殖，病毒逐代累積、抗性衰退，疊加高溫高濕極端天 氣，軟腐病可致減產30%—70%乃至絕收。種源退化進一步壓縮了本就極低的有效繁殖系數。他引述數據稱，2025年大陸實際有效種植面積或僅為登記面積的不到兩成，據產業一線估算， 以本土鮮芋為原料的精粉產量下降顯著，全球市佔或從約六成降至約兩成半。

張學武進一步指出，前述供給側困局之所以反復加深而難以自愈，深層原因在於產業缺乏制度性緩 衝與國際規則話語權。國內尚無權威價格指數、保險與收儲緩衝機制，只能讓種植端獨自承擔價格劇烈波動風險。 他稱，大陸作為全球最大魔芋消費市場 ，長期缺席規則制定，市場規模未能轉化為定價能力，上游產能便失去最後的制度屏障。

因此，張學武建議建議大陸官方要從國家層面將魔芋納入特色功能性農產品統籌管理，力爭在三至五年內實現止跌、 保鏈、立標。包括把產業納入系統治理，同時打造「中國高山魔芋」品牌、配置產業「減震器」，切斷周期性暴漲暴跌，且要搶佔國際標準制高點，把大陸最大市場優勢轉為規則主導權。

據中信證券2025年發布研報，測算2024年魔芋終端行業規模269億元，其中魔芋休食、魔芋素食零食行業規模為183億元、85億元。其中，衛龍魔芋爽破局推動魔芋休食行業過去10年CAGR（複合年均增長率）20%，鹽津魔芋素毛肚切入加速推動魔芋休食行業規模增長。看好大陸魔芋休食市場規模，未來具備1—2倍增量空間。