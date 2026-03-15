陸國產AI眼鏡出貨飆升 機構：大陸今年出貨量將占全球45%

大陸國產AI眼鏡市場正快速擴張，研究機構IDC估，今年出貨量將年增56%，在全球市場中的占比將達45%。專家分析，雖出貨量與全球占比持續提升，但供應鏈產能及應用差異化仍是主要挑戰，行業尚未迎來真正融入日常生活的「iPhone時刻」，需在硬體微型化、多模態感知、統一生態與個性化長期記憶等取得突破。

據科創板日報，中國家電及消費電子博覽會（AWE）近日於上海舉辦，吸引多家國產AI眼鏡廠商參展，包括千問、XREAL、雷鳥創新、Rokid、小度等品牌，展示最新產品與技術進展。報導稱，自2025年來，大陸國產AI眼鏡銷量持續高速增長，全球市場占比逐步提升。

IDC預計，2026年大陸國產AI眼鏡全球出貨量將達2,267.1萬台，年增56.3%；其中，大陸市場出貨量預計為450.8萬台，年增77.7%，增長主要集中在音頻、拍攝及AR/ER眼鏡領域。

千問AI眼鏡在AWE迎來大陸首秀。阿里巴巴千問C端事業群AI硬件產品負責人吳建軍表示，千問AI眼鏡G1搭載雙芯片雙系統、64GB本地存儲，右鏡腿設計「熱插拔換電」，並將推出AI同聲克隆翻譯及「AI辦事」功能。

XREAL在展會中展示XREAL 1S、XREAL One Pro等終端。XREAL累計出貨量已超70萬台，並在上海構建完整產業鏈閉環，涵蓋芯片設計、算法攻關及全球業務運營，計畫進一步深耕上海，專注於空間計算與AI融合底層研發。

雷鳥創新與DC推出Air 4 Pro蝙蝠俠限定款，將於3月底上市。雷鳥X3 Pro AR眼鏡結合全彩MicroLED光波導技術，支援高德「掃街榜」呈現商戶資訊。報導稱，雷鳥創新2025年北美市場銷量較2024年增長456.5%，計畫提升海外市占率，包括日本、南韓及北歐。

IDC中國分析師葉青清指，大陸國產廠商出海核心優勢在於生產製造地緣優勢，承接多數國際品牌ODM訂單，供應鏈成熟且規模化，使國產廠商在成本控制及產品迭代上具優勢。IDC預計，2026年大陸廠商出貨量將占全球市場45%。

然而，大陸國產AI眼鏡仍面臨挑戰。葉青清說，供應鏈核心環節產能爬坡仍是瓶頸；在應用層面，現有功能多圍繞拍照、翻譯、導航等手機可替代場景，尚未形成差異化用戶價值。

XREAL創始人兼CEO徐馳認為，智慧眼鏡業仍處類似2005、2006年智慧手機階段，生態系統碎片化。他提出四大突破方向：硬體微型化、多模態世界模型、統一生態及個性化長期記憶能力，若四方面取得突破，智慧眼鏡「iPhone時刻」才可能到來。他估，工程化挑戰在未來兩到三年可改善，並稱大陸尚無單一公司可包攬整個行業，更可能形成全球技術聯盟，共同迎接AI交互新型智慧終端時代。