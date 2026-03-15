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外航搶攻旅遊市場 招聘空服員「大陸籍優先」

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
多家外國航空公司近期招聘乘務員時標示「大陸籍優先」或「僅限中國大陸公民申請」，反映航空業正加大布局大陸旅遊市場。圖為韓國大韓航空。（歐新社）
多家外國航空公司近期招聘乘務員時標示「大陸籍優先」或「僅限中國大陸公民申請」，反映航空業正加大布局大陸旅遊市場。圖為韓國大韓航空。（歐新社）

據陸媒《觀察者網》報導，多家外國航空公司近期在招聘乘務員時標示「大陸籍優先」或「僅限中國大陸公民申請」，反映航空業正加大布局大陸旅遊市場。

據國際旅遊媒體《The Traveler》與《Travel and Tour World》15日報導，隨著大陸旅客數量快速回升，許多國際航空公司正擴大在大陸招聘機組人員，以提升中文服務並強化大陸航線競爭力。

報導指出，尤其是連接中國大陸與中東、歐洲及北美樞紐的航線，航空公司正調整人員配置，增加具備中文能力的乘務員。例如，阿聯酋航空（Emirates）近期招聘條件要求機組人員須能流利使用中文。2025年杜拜接待大陸過夜遊客達86萬人次，當地旅遊部門表示，這與「歡迎中國」戰略推動密切相關。

韓國大韓航空（Korean Air）3月5日也在北京、上海與廣州同步招聘大陸籍乘務員，要求具備中英雙語能力，精通韓語者優先。該航空公司目前在中國大陸開通20個城市、25條航線，周航班量達181班次。

此外，新加坡航空（Singapore Airlines）也計畫於2026年3月在成都招聘大陸籍乘務員，申請條件同樣要求為中國大陸公民。

報導接著指出，多家外籍航空公司近年已持續布局大陸市場。例如英國航空（British Airways）早在2016年就設立中國運營中心，並多次招聘大陸籍空服員，目前上海至倫敦航線平均每班配有4名大陸籍空服員。

航空業人士分析，隨著大陸旅遊需求增長，航空公司擴大招聘大陸籍乘務員，可迅速提升中文服務並吸引大陸旅客。相較於培訓外籍機組人員學習中文，直接招聘大陸籍乘務員被視為更有效率的方式。對於大陸旅客而言，機上有大陸籍乘務員能顯著提升乘坐外國航空公司的舒適度；而對於航空公司來說，也有助吸引龐大的大陸旅遊客源。

全球航空公司加大招聘大陸籍乘務員的趨勢，顯示大陸旅遊市場正逐漸成為推動航空業下一輪增長的重要動力。

空服員 旅遊 大陸

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