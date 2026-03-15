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陸科創板首批「畢業生」出爐 寒武紀等6公司開始獲利

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
受益於AI行業發展，寒武紀已於2025年轉虧為盈。圖為寒武紀首席執行官陳天石早前介紹寒武紀AI晶片資料照。（新華社）
受益於AI行業發展，寒武紀已於2025年轉虧為盈。圖為寒武紀首席執行官陳天石早前介紹寒武紀AI晶片資料照。（新華社）

大陸A股科創板成長層首批企業將迎來「畢業」，包括寒武紀、百濟神州等6家公司近期將摘「U」退出成長層，象徵這些企業從上市未盈利階段首次實現盈利，也意味科創板成長層制度完成首批企業「孵化－畢業」全流程。

「摘『U』出層」是指科創板上市時未獲利的企業，首次獲利後，取消股票簡稱中的「U」標識，退出科創成長層，代表企業從研發投入期正式邁入獲利成熟期。而「U」為「Unprofitable」縮寫，是上海證券交易所官方明確定義的標識。

科創板日報指，寒武紀已於3月12日晚間披露2025年年報，該公司出現扭虧為盈的同時，將自3月16日起摘「U」，股票簡稱由「寒武紀-U」變更為「寒武紀」。

寒武紀年報顯示，2025年實現營收人民幣64.97億元（單位下同），年增453.21%；歸母淨利潤20.59億元，扣非後歸母淨利潤17.70億元。年報明確指，其盈利成長主要受益於‌AI產業算力需求持續攀升‌，公司雲端AI晶片產品在營運商、金融、網路等關鍵產業實現規模化部署，推動商用收入成為核心支柱，技術投入成功轉化為商業回報。報導指，寒武紀是科創成長層首家實現從「上市未盈利」到「首次盈利」並摘U的企業。

除寒武紀外，其他5家公司亦在近期披露業績快報，均出現扭虧為盈情形。百濟神州全年營收382.05億元，年增40.4%；歸母淨利潤14.22億元，較上年同期虧損49.78億元實現扭虧。諾誠健華預計營收23.65億元，年增134%；歸母淨利潤6.33億元，扣非淨利潤5.34億元，上年同期均為虧損。奧比中光、北芯生命及精進電動也在2025年度實現年比扭虧，其中精進電動營收27.26億元，歸母淨利潤1.62億元。

另，報導稱，這6家公司摘U退層後，象徵科創成長層制度首次完成「孵化－畢業」全流程閉環。企業所屬領域涵蓋AI晶片、創新藥及高端製造，並普遍從研發投入階段過渡至產品商業化放量，具備自我造血能力。

據上海證券交易所數據顯示，科創成長層企業整體呈「增收減虧」態勢。39家企業2025年度總營收年比增長37%，淨利潤年比減虧57%，總市值達2兆元。自2019年大陸科創板開板來，共支持61家上市未盈利企業，其中22家上市後已成功摘U，加上此次6家企業，摘U企業總數將達28家，比例接近五成。

大陸證監會主席吳清過去曾指出，將充分發揮科創板示範作用，並將其改革經驗推廣至創業板，推出符合條件優質創新企業的IPO預先審閱及老股東增資擴股等措施。上交所亦於今年2月推出優化再融資措施，支持科技創新企業的再融資需求，並研究推出「輕資產、高研發投入」的主板認定標準。

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