中美企業AI搶礦 非洲地下寶藏成新礦業戰場

隨著地表易採礦藏日漸枯竭，尋找深埋地下的「隱伏礦」成為全球地質界的新挑戰。在人工智慧（AI）浪潮下，陸媒指出，中美企業紛紛前往非洲，將AI技術應用於當地礦業探勘，其中大陸的深脈控股與美國的KoBold Metals成為重要玩家。

第一財經報導，近年來，誕生了一批AI探礦公司，主要集中於大陸和美國，如獲比爾蓋茲、貝佐斯投資的KoBold Metals等美企；大陸則出現追覓科技生態企業深脈控股等一批AI探礦企業。「這既是技術發展的結果，也是當下市場所需。」

深脈控股董事長馮雲端表示，「地表易探的淺層礦藏已日趨枯竭，地質工作者不得不走向更深、更險、更複雜的隱伏區域。」傳統踏勘人員無法涉足的高危險、極端地理環境，如高寒缺氧高原、沙漠、熱帶雨林等，存在安全風險。

他稱，公司在納米比亞、巴基斯坦、莫三比克、奈及利亞及坦尚尼亞等多國持有礦權，總估值超過人民幣100億元。深脈控股採「深瞳勘探」系統，結合多光譜與磁法傳感器的無人機及自主採樣機器狗，實現從樣品採集、分析到礦脈定位的全流程AI化作業。相較傳統勘探，數月的土壤採樣可縮短至數周，大幅降低成本並提升準確度。

馮雲端認為，海外礦業資源有時成本更低。他以鋰礦為例，西藏、新疆、四川等地多處於海拔4,000公尺以上，低溫、低氧、強紫外線對設備、人員及安全保障要求極高，建設與運營成本極高。

四川省綜合地質調查研究所付小方指，「（大陸）國內能找的、好找的礦，已經被找得差不多了」，即便有露天礦也是天價，而「非洲還有露天礦，我們能用AI找到露天、直接可見的礦。」他並指，礦物樣本鑑定也正在AI化，從無人機數據採集到機器狗採樣，再到AI分析，可將百平方公里勘探區縮小到幾平方公里範圍內。

KoBold Metals則在尚比亞Mingomba項目發現高品位銅礦，已投資超2億美元，是當地最大的美國投資企業。核心區銅含量超5%，高於現有銅礦平均0.6%。公司總裁Josh Goldman指出，AI探礦可縮小勘探範圍，提高投資回報率。KoBold Metals也將勘探範圍擴展至納米比亞的鋰與鎳礦。

儘管AI探礦已初步應用，付小方指，目前仍面臨三大瓶頸：數據孤島、硬體性能與模型泛化能力。現有AI模型多基於特定地質條件，在深水或非常規油氣等複雜地層的預測精度仍需提升。報導稱，AI探礦雖尚在起步階段，但其在高風險礦區、海外資源整合及精準作業等方面的潛力正逐步顯現，將改變全球礦業勘探模式。