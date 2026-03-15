快訊

經典賽／無緣4強寫「邁阿密的悲劇」 日本教頭：各國實力都變強了

首爾膠囊旅館大火釀10傷！50多歲日籍女昏迷 另有16名外籍客失聯

更年期後骨質流失速度驚人 專家揭中年女性如何開始重量訓練

聽新聞
0:00 / 0:00

中美企業AI搶礦 非洲地下寶藏成新礦業戰場

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
第一財經指出，中美企業紛紛前往非洲，將AI技術應用於當地礦業探勘，其中大陸的深脈控股與美國的KoBold Metals成為重要玩家。圖／取自第一財經微信公眾號
第一財經指出，中美企業紛紛前往非洲，將AI技術應用於當地礦業探勘，其中大陸的深脈控股與美國的KoBold Metals成為重要玩家。圖／取自第一財經微信公眾號

隨著地表易採礦藏日漸枯竭，尋找深埋地下的「隱伏礦」成為全球地質界的新挑戰。在人工智慧（AI）浪潮下，陸媒指出，中美企業紛紛前往非洲，將AI技術應用於當地礦業探勘，其中大陸的深脈控股與美國的KoBold Metals成為重要玩家。

第一財經報導，近年來，誕生了一批AI探礦公司，主要集中於大陸和美國，如獲比爾蓋茲貝佐斯投資的KoBold Metals等美企；大陸則出現追覓科技生態企業深脈控股等一批AI探礦企業。「這既是技術發展的結果，也是當下市場所需。」

深脈控股董事長馮雲端表示，「地表易探的淺層礦藏已日趨枯竭，地質工作者不得不走向更深、更險、更複雜的隱伏區域。」傳統踏勘人員無法涉足的高危險、極端地理環境，如高寒缺氧高原、沙漠、熱帶雨林等，存在安全風險。

他稱，公司在納米比亞、巴基斯坦、莫三比克、奈及利亞及坦尚尼亞等多國持有礦權，總估值超過人民幣100億元。深脈控股採「深瞳勘探」系統，結合多光譜與磁法傳感器的無人機及自主採樣機器狗，實現從樣品採集、分析到礦脈定位的全流程AI化作業。相較傳統勘探，數月的土壤採樣可縮短至數周，大幅降低成本並提升準確度。

馮雲端認為，海外礦業資源有時成本更低。他以鋰礦為例，西藏、新疆、四川等地多處於海拔4,000公尺以上，低溫、低氧、強紫外線對設備、人員及安全保障要求極高，建設與運營成本極高。

四川省綜合地質調查研究所付小方指，「（大陸）國內能找的、好找的礦，已經被找得差不多了」，即便有露天礦也是天價，而「非洲還有露天礦，我們能用AI找到露天、直接可見的礦。」他並指，礦物樣本鑑定也正在AI化，從無人機數據採集到機器狗採樣，再到AI分析，可將百平方公里勘探區縮小到幾平方公里範圍內。

KoBold Metals則在尚比亞Mingomba項目發現高品位銅礦，已投資超2億美元，是當地最大的美國投資企業。核心區銅含量超5%，高於現有銅礦平均0.6%。公司總裁Josh Goldman指出，AI探礦可縮小勘探範圍，提高投資回報率。KoBold Metals也將勘探範圍擴展至納米比亞的鋰與鎳礦。

儘管AI探礦已初步應用，付小方指，目前仍面臨三大瓶頸：數據孤島、硬體性能與模型泛化能力。現有AI模型多基於特定地質條件，在深水或非常規油氣等複雜地層的預測精度仍需提升。報導稱，AI探礦雖尚在起步階段，但其在高風險礦區、海外資源整合及精準作業等方面的潛力正逐步顯現，將改變全球礦業勘探模式。

比爾蓋茲 大陸 貝佐斯 非洲 AI

延伸閱讀

全球AI熱潮 陸AI新創企業「月之暗面」市值3個月翻4倍

經濟日報社論／AI 催動軟體業進化 台灣新契機

「養龍蝦」潮背後：美算力巨頭搶電20年 大陸正複製

從Anthropic崛起 看AI真正潛力

相關新聞

版權爭議不斷 美媒曝字節跳動延後Seedance 2.0全球發布

大陸科技公司字節跳動（ByteDance）上（2）月推出人工智慧（AI）影片生成模型Seedance 2.0後，因影片逼真度高且涉及版權問題，引發全球影視業關注。美國媒體報導，知情人士透露，字節跳動已暫停Seedance 2.0的全球發布計劃。

荷莫茲海峽受阻 外媒：中國手握兩張王牌可從容應對

中東戰火持續，「全球能源命脈」荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，中國大陸目前相較其他國家表現得從容許多，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源。憑藉長期大規模投入，中國在清潔能源與電動汽車領域的深耕，使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。

中美企業AI搶礦 非洲地下寶藏成新礦業戰場

隨著地表易採礦藏日漸枯竭，尋找深埋地下的「隱伏礦」成為全球地質界的新挑戰。在人工智慧（AI）浪潮下，陸媒指出，中美企業紛紛前往非洲，將AI技術應用於當地礦業探勘，其中大陸的深脈控股與美國的KoBold Metals成為重要玩家。

持續對外資招手！上海推出31項舉措助力企業創新研發

在十五五規劃綱要出爐之際，上海積極向外資招手，上海市委書記陳吉寧14日在2026上海全球投資促進大會開幕式上表示，將錨定建設「五個中心」（國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心與科技創新中心）重要使命，加快建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市，並著力打造一流營商、創新與消費環境。同時會上發布31項舉措助力企業發展。

全球AI熱潮 陸AI新創企業「月之暗面」市值3個月翻4倍

人工智慧（AI）公司近年來成為全球資本市場熱捧寵兒，大陸AI新創企業月之暗面（(Moonshot AI）正在進行新一輪融資，計劃籌集最高10億美元（約合新台幣321.9億元），估值已升至約180億美元，顯示其估值在3個月內翻了4倍多。

TikTok 交易！美政府收3,200億 金額占新公司估值70% 遠高於業界佣金水準

在美國擁有超過2億用戶的短影音平台TikTok交易案有驚人內幕，川普政府將從這樁交易中獲得約100億美元（約新台幣3,200億元）的費用，這項費用是協議的一部分，這筆費用是額外支付的，與新成立實體營運TikTok在美業務的投資分開計算。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。