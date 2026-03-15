持續對外資招手！上海推出31項舉措助力企業創新研發

在十五五規劃綱要出爐之際，上海積極向外資招手，上海市委書記陳吉寧14日在2026上海全球投資促進大會開幕式上表示，將錨定建設「五個中心」（國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心與科技創新中心）重要使命，加快建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市，並著力打造一流營商、創新與消費環境。同時會上發布31項舉措助力企業發展。

在營商環境上，陳吉寧稱，率先開展服務業擴大開放、深化貿易便利化、跨境數據流動等領域先行先試，進一步提高制度型開放水平。深入實施優化營商環境9.0版方案，擴大惠企政策「免申即享」，優化中小微企業融資服務；在創新環境上，加強概念驗證中心、中試驗證平台和高質量孵化器建設，加快重點場景培育開放和大規模應用，完善政府採購支持科技創新有效機制，持續加強知識產權保護；在消費環境上，深化國際消費中心城市建設，鼓勵消費模式和業態創新，聯動發展線上線下消費，推動商品消費擴容升級、服務消費優化供給、新型消費培育壯大等。

上海市長龔正則進一步提出三個「聚力」：聚力培育發展新質生產力、聚力深化高水平改革開放與聚力提升城市治理現代化水平等。

值得注意的是，會上也發布10個片區、若干重點項目的規劃設想；並集中發布31項聚焦公共服務、研發中試、應用場景三大領域的新質要素。其中，針對當前最熱的AI賽道，為解決大企業找算力難、中小企業用算力貴問題，上海建立了大陸國內最大算力調度平台，每年拿出10億元算力券，通過先用後付、免申即享。

當日，港澳台僑企業與上海企業合作交流會在上海東方樞紐國際商務合作區舉辦。會上除了說明上海投資支持政策之外，台資環旭電子董事長、日月光集團董事陳昌益在會上分享企業依託上海優勢，積極拓展全球市場，推動高端製造升級的戰略佈局。

據了解，今年大會以「春啓申城·創領未來」為主題，面向全球企業家和投資人推出主推介會、政企圓桌會以及高能級洽談對接、主題招商活動，配套舉辦「投資上海」活動周。近500家國內外知名企業代表參與。