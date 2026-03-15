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版權爭議不斷 美媒曝字節跳動延後Seedance 2.0全球發布

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國科技媒體The Information指出，知情人士透露，由於涉版權糾紛問題，大陸科技巨頭字節跳動已暫停其新一代影片生成模型Seedance 2.0的全球發布計劃。（路透）
美國科技媒體The Information指出，知情人士透露，由於涉版權糾紛問題，大陸科技巨頭字節跳動已暫停其新一代影片生成模型Seedance 2.0的全球發布計劃。（路透）

大陸科技公司字節跳動（ByteDance）上（2）月推出人工智慧（AI影片生成模型Seedance 2.0後，因影片逼真度高且涉及版權問題，引發全球影視業關注。美國媒體報導，知情人士透露，字節跳動已暫停Seedance 2.0的全球發布計劃。

美國科技媒體The Information指出，兩名知情人士表示，Seedance 2.0因捲入與好萊塢主要工作室和流媒體平台之間的版權糾紛，而被字節跳動暫緩全球上線。報導指，字節跳動2月曾表示，包括迪士尼在內的美國影視公司威脅採取法律行動後，公司將採取措施，防止Seedance 2.0未經授權使用受知識產權保護的內容。

報導提到，2月13日，迪士尼向字節跳動發函，指控其在訓練和開發Seedance 2.0模型時未經許可使用迪士尼作品，並要求停止侵權。在此之前，由Seedance 2.0生成的一段影片在大陸網路走紅，其中包括好萊塢影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）與布萊德彼特（Brad Pitt）打鬥的畫面。

報導稱，字節跳動原計劃於3月中旬向全球客戶發布Seedance 2.0，但目前已暫停相關計劃。香港網路媒體「香港01」指，Seedance 2.0在中國上線一個月後，因使用受版權保護素材，遭到迪士尼與派拉蒙影業旗下Skydance公司的投訴，並收到停止侵權通知函。字節跳動已暫停在其他地區發布這款AI影片工具。

此外，The Information指，字節跳動的法律團隊正著手識別並解決潛在法律問題，工程師也在為模型增加防護措施，以防生成內容引發進一步知識產權侵權。官網介紹，Seedance 2.0可根據文本或圖像創建電影級影片。用戶只需編寫詳細的提示或上傳一張圖片，系統即可在60秒內生成帶有原生音頻的多鏡頭序列影片。

36氪提到，Seedance 2.0於2月7日起正式開啟小範圍內測，首批使用者在即夢、豆包等字節旗下產品中開始體驗。而後，就是「病毒式」的傳播，內測僅一天，其技術突破就迅速傳導至資本市場。

大陸網友用字節跳動AI影片生成模型Seedance 2.0，生成一段描繪好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）與湯姆克魯斯（Tom Cruise）在城市橋樑廢墟上激烈對決的影片。引發美國多家影業公司抗議。（社群媒體X截圖）
大陸網友用字節跳動AI影片生成模型Seedance 2.0，生成一段描繪好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）與湯姆克魯斯（Tom Cruise）在城市橋樑廢墟上激烈對決的影片。引發美國多家影業公司抗議。（社群媒體X截圖）

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