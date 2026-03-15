快訊

騎在馬背快速機動 一窺充滿貴族色彩的騎兵

00918、00919、0056怎麼挑？填息力是關鍵…看總報酬率表現最直接

經典賽／佐藤輝明追平安+森下翔太3分砲 日本隊5：2領先

荷莫茲海峽受阻 外媒：中國手握兩張王牌可從容應對

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）
隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

中東戰火持續，「全球能源命脈」荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，中國大陸目前相較其他國家表現得從容許多，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源。憑藉長期大規模投入，中國在清潔能源與電動汽車領域的深耕，使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。

紐約時報指出，10年前中國在電動車領域的地位仍不顯著，但隨著官方投入資金扶持本土高科技企業、降低對外能源依賴，局面徹底改變。中國已成為全球最大汽車市場，其近年來從燃油車向電動車的轉型速度領先全球主要經濟體，2025年中國電動車銷量將超過全球其他地區總和。中國乘用車協會最新數據顯示，新車銷量中電動車與油電混合動力車已占一半；新增重型卡車約三分之一為純電動車型。

同時，中國持續擴大本土能源供應，加快太陽能、風能、水電與核電等替代能源開發，降低對海外能源依賴。報導稱，2025年，中國成品油、汽油與柴油需求已連續兩年下降，專家據此預測中國油氣消費可能已達峰值，其應對能源供應中斷的任性增強。

另，華盛頓郵報引述牛津能源研究所中國能源研究主任梅丹表示，「與其他國家相比，中國擁有一定緩衝空間」，供應中斷和價格上漲不會對中國經濟運行造成重大影響。她感慨，縱觀中國所做的一切，其對沖風險的方式鮮有國家能及，其電力系統也相對能抵禦這些衝擊。

報導還指，中國向電動車與可再生能源轉型，根源在於長期致力於化解能源安全短板。2000年代，中方曾高度關注馬六甲海峽的能源運輸安全，並開始建設石油戰略儲備及投資可再生能源。中國能源結構中，煤炭占比過半，油氣約占四分之一，其餘來自核電與太陽能、風能、水電等可再生能源。

觀察者網提到，大陸國務院去年8月指出，「十四五」期間中國已建成全球最大、發展最快的可再生能源體系，可再生能源發電裝機占比由40%提升至60%左右，能源自給率維持在80%以上。

報導還指，與中國相比，美國在新能源轉型上明顯滯後。2025年美國新車中混合動力與電動車占比僅約22%，聯邦稅收抵免到期後，電動車銷量更大幅下滑。

此外，美媒分析歷屆美國總統雖提出全面能源戰略，但資源與政治意願不足，能源轉型推動有限。相比之下，中國已在多地開工新反應堆，並推動電動車與可再生能源產業發展。全球能源政策中心創辦人博爾多夫指，在油氣市場風險加大的背景下，中國能源的可靠性可能令各國重新評估依賴程度。

電動汽車 荷莫茲海峽 能源 中國

延伸閱讀

並未淪為輸家？美伊開戰衝擊石油供應 法媒分析大陸能源布局優勢

經濟日報社論／避免能源危機 儘快重啟核電

陸預先囤油 專家估可支撐半年

讀家觀點／能源危機當前 還在核四口水戰

相關新聞

荷莫茲海峽受阻 外媒：中國手握兩張王牌可從容應對

中東戰火持續，「全球能源命脈」荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，中國大陸目前相較其他國家表現得從容許多，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源。憑藉長期大規模投入，中國在清潔能源與電動汽車領域的深耕，使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。

TikTok 交易！美政府收3,200億 金額占新公司估值70% 遠高於業界佣金水準

在美國擁有超過2億用戶的短影音平台TikTok交易案有驚人內幕，川普政府將從這樁交易中獲得約100億美元（約新台幣3,200億元）的費用，這項費用是協議的一部分，這筆費用是額外支付的，與新成立實體營運TikTok在美業務的投資分開計算。

大陸服務業登創業板 添新標準 蜜雪冰城、滬上阿姨等有望回流掛牌

大陸創業板擬增設支持新型消費、現代服務業發行上市的「第四套標準」，支持新型消費、現代服務業等優質創新創業企業在創業板發行上市。外界認為，先前選擇赴港上市的新消費企業如蜜雪冰城及滬上阿姨等公司，未來有機會回流創業板。

大陸地方財政補貼 中央要管了 建立負面清單管理機制

為了遏制各地為爭奪稅源和惡性補貼競爭，大陸國務院正研究建立地方財政補貼負面清單管理機制，對地方財政補貼實施負面清單管理。

促成TikTok交易「服務費」 川普政府獲利百億美元

在美國擁有超過二億用戶的短影音平台TikTok交易案有驚人內幕，華爾街日報報導，川普政府將從這樁交易中獲得約一百億美元（約新台幣三千二百億元）的費用，這項費用是協議的一部分，這筆費用是額外支付的，與新成立實體營運TikTok在美業務的投資分開計算。

影／陸2026電子消費展秀科技肌肉 AI+、機器人成家電主流趨勢

在2026年中國家電及消費電子博覽會（AWE2026）13日在上海開展，受到央視春晚人形機器人演出帶動的機器人熱，家電AI化、家電機器人化已然成為行業未來發展的主流趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。