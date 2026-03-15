謝鋒：中國開放不是限時促銷 而是長期穩定

中國國務院副總理何立峰15至16日在法國巴黎與美國財政部長貝森特會面前，中國駐美國大使謝鋒表示，中國的開放不是「黑色星期五」式的限時促銷，而是長期穩定、不斷擴大的共贏契機。

據中國駐美大使館官網，謝鋒13日在「春天裡的中國：中國發展 世界機遇」全球對話會美國專場致辭強調，中國式現代化的開放標識更為鮮明，與各國共享廣闊發展機遇。

謝鋒表示，根據「十五五」（2026至2030年）規劃，中國將繼續堅持合作共贏，進一步擴大高水平對外開放，以服務業為重點擴大市場准入和開放領域，進一步擴大增值電訊、生物技術、外商獨資醫院等領域開放試點，有序擴大數位領域開放。積極擴大進口，推進貿易平衡發展。擴大雙向投資合作，保障外資企業國民待遇。

謝鋒表示，對全世界來說，中國的開放不是「黑色星期五」式的限時促銷，而是長期穩定、不斷擴大的共贏契機。

中國商務部此前公布，何立峰將於14至17日率團赴法國與美方舉行第6輪中美經貿磋商。美國財政部、貿易代表署（USTR）此前也公布，貝森特（ScottBessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將於15日、16日在法國巴黎與何立峰會面。

外電報導，美中官員此次會面，為美國總統川普本月底訪問中國與中國國家主席習近平會面鋪路。

報導表示，美中官員預料會談及美國關稅、中國向美出口稀土礦物和磁鐵、美國的高科技產品出口管制及中國購買美國農產品等議題。