大陸地方財政補貼 中央要管了 建立負面清單管理機制

在美國擁有超過2億用戶的短影音平台TikTok交易案有驚人內幕，川普政府將從這樁交易中獲得約100億美元（約新台幣3,200億元）的費用，這項費用是協議的一部分，這筆費用是額外支付的，與新成立實體營運TikTok在美業務的投資分開計算。

2026-03-15 01:30