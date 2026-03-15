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大陸地方財政補貼 中央要管了 建立負面清單管理機制

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
新華社報導，大陸國務院總理李強日前主持召開國務院常務會議表示，研究建立地方財政補貼負面清單管理機制，以規範地方財政補貼政策，對維護公平競爭市場秩序、縱深推進全國統一大市場建設具有重要意義。（新華社）
新華社報導，大陸國務院總理李強日前主持召開國務院常務會議表示，研究建立地方財政補貼負面清單管理機制，以規範地方財政補貼政策，對維護公平競爭市場秩序、縱深推進全國統一大市場建設具有重要意義。（新華社）

為了遏制各地為爭奪稅源和惡性補貼競爭，大陸國務院正研究建立地方財政補貼負面清單管理機制，對地方財政補貼實施負面清單管理。

新華社報導，大陸國務院總理李強日前主持召開國務院常務會議表示，研究建立地方財政補貼負面清單管理機制，以規範地方財政補貼政策，對維護公平競爭市場秩序、縱深推進全國統一大市場建設具有重要意義。

李強指出，要在前期工作基礎上，對地方財政補貼實施負面清單管理，制定全國統一的地方財政補貼負面清單，進一步明確地方政府禁止實施財政補貼具體情形。

證券時報報導，去年大陸財政部已經會同有關部門組成跨部門專班，對地方財政補貼開展專項整治。

大陸財政部副部長廖岷在1月20日表示，大陸企業的技術進步和競爭優勢靠的不是補貼，而是靠大陸企業自身持續研發投入和千千萬萬企業家艱苦創業贏得的，對於個別地方可能存在的違規補貼行為，中央政府高度重視、堅決糾正。

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