大陸服務業登創業板 添新標準 蜜雪冰城、滬上阿姨等有望回流掛牌

大陸創業板擬增設支持新型消費、現代服務業發行上市的「第四套標準」，支持新型消費、現代服務業等優質創新創業企業在創業板發行上市。外界認為，先前選擇赴港上市的新消費企業如蜜雪冰城及滬上阿姨等公司，未來有機會回流創業板。

中銀證券研究指出，創業板「第四套標準」並非簡單的放寬門檻，更是推動創業板覆蓋範圍，由聚焦「先進製造+科技成長」進一步擴容至，而服務消費與新消費將成為2026年消費領域的核心。

財聯社報導，大陸證監會主席吳清日前提出創業板擬增設一套更加精準、更為包容的上市標準，致力支持新產業、新業態、新技術企業的發展，支持新型消費、現代服務業等優質創新創業企業在創業板發行上市。

法人機構分析，當前深圳創業板現行上市標準整體仍偏向已具備一定盈利能力或收入規模的成長型企業，均為營收或盈利型標準。對比上海科創板的IPO標準二、標準三以及標準五，核心指標是看研發投入、現金流和階段性技術成果等，制度包容性略顯不足。

雖然定位規則已覆蓋現代服務業、數字經濟等領域，也允許傳統行業與新技術深度融合後申報，但現有財務標準總體較適合先進製造、硬科技或盈利能力較強的成長企業，對類似新茶飲、潮玩、寵物經濟、社區零售、美妝個護、國潮服飾等典型新消費業態的適配度仍然不足。

南開大學金融發展研究院院長田利輝解讀，這套標準的核心是從「本益比思維」轉向「價值發現思維」，透過引入第三方專家研判、市場驗證數據等機制，實現對企業真實價值的精準評估。

創業板已設立三套差異化上市標準，核心差異集中在盈利要求、市值門檻與營收門檻的組合設定上，創業板「第四套」標準的可能改革路徑主要有「市值+營收+現金流」、「市值+財務成長+非財務創新」兩種版本，預計此前選擇赴港上市的新消費企業，未來回流A股創業板的可行性提升。