影／陸2026電子消費展秀科技肌肉 AI+、機器人成家電主流趨勢

在2026年中國家電及消費電子博覽會（AWE2026）13日在上海開展，受到央視春晚人形機器人演出帶動的機器人熱，家電AI化、家電機器人化已然成為行業未來發展的主流趨勢。

大陸輿論界有句話說，「CES看美國，AWE看中國」。據悉，今年大陸AWE展會以「AI科技 慧享未來」為主題，集中呈現全球智慧生活領域的前沿創新成果。在大陸家電業逐步成熟，且逐步成為全球領先狀態下，場館近八成都是大陸本土廠商，甚至家電業海爾、追覓包下展館做展售。

據記者14日實地探訪，能發現AWE 2026已經不像往年以家電為主，甚至轉向「AI+硬科技+全場景生態」。包括人形機器人、晶片除了擁有獨立的展示專區，更吸引許多大陸民眾、廠商駐足問詢。

站上央視春晚演出的宇樹科技機器人、魔法原子機器人於現場展示產品，魔法原子機器人現場工作人員表示，產品已經在京東上面販售，目前就是簡單功能，太過複雜的指令可能還需要一段時間才能實現；宇樹科技工作人員說，要實現複雜的武打動作仍需要人為遙控，目前他們家機器人能自動做到的，就是揮手、坐下等簡單動作。

除了機器人新創公司外，大陸家電業巨頭也正開發機器人，要搶佔家事服務機器人商機，海信集團在現場展示一台機器人，但現場介紹，該機器人目前只擁有視覺功能，還未有觸覺感知，因此在家用場景，頂多是協助遞茶水、把衣服放進洗衣機、打掃等簡單指令；而海爾展示正在開發的機器人有觸覺，能實現剝香蕉。

除了機器人外，AI+家電也是重點之一，陸品牌長虹展出的AI電視能根據空間、採光、周遭聲音環境自動調整亮度與環境音；AI洗衣機能識別深淺衣物串色、衣物夾門、襪子漏取、泡沫過多等複雜場景，提供精細洗護方案；AI智慧冰箱能主動掃描記錄食材，結合家人健康數據推薦定制菜譜；AI空調能根據用戶不同階段的睡眠狀態，智能調節溫度與風速等。

而華為旗下的海思晶片今年主打「輕智能」，據現場工作人員介紹，輕智能意味不需要太多算力，且實現跟各終端相適配。此外，海思晶片也展示有與openclaw適配方案，不過是採與雲端廠商合作實現。而這或也是海思晶片在端側AI的策略，圍繞全場景算力覆蓋、降低開發門檻、強化AI落地能力三大方向實現。

大陸AWE展自12日至15日在上海展出，首次採用「一展雙區」模式：上海新國際博覽中心（14萬平方公尺）+東方樞紐國際商務合作區（3萬平方公尺），13館聯動，超1200家品牌參展，預計參觀人數突破20萬人。

大陸知名家電企業追覓科技獨家承包整個展館，成為本屆展會規模最大、規格最高的參展商之一。展場成為地面出行到天空宇宙的「全場景生態」秀場，而要進展場需要花時間排長隊，現場有人哀嚎比之前南京「雞排哥」還難排。記者黃雅慧／攝影

大陸家電巨頭海爾展示正在開發的機器人，其具備視覺、觸覺感知，能實現剝香蕉功能。記者黃雅慧／攝影

大陸家電巨頭海信展示正在開發的家事機器人，其據稱能實現遞茶水、幫忙洗衣服等簡單動作。記者黃雅慧／攝影