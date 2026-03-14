「養龍蝦」AI熱潮 引爆台灣失業焦慮與安全監管問題

大陸近期全民瘋「龍蝦」，開源AI代理軟體OpenClaw也蔓延到全世界。不過外界也憂心，是否會造成台灣失業與安全監管問題。有學者認為，會重寫台灣產業的分工；且AI代理人需接管電腦並讀取內部檔案，若使用境外平台恐致企業機密外洩及國安風險。

中華經濟研究院第二研究所分析師黃仁志表示，龍蝦最先替代的，通常不是整個職位，而是職位中可標準化、可數位化、可追蹤的任務，例如行政匯整、客服初步回應、報表整理、知識搜尋、會議後處理、簡易程式製作、內部流程串接等。

黃仁志引用世界經濟論壇 2025 年報告指出，AI 與資訊處理技術是未來幾年最具轉型性的技術之一。企業一方面會加速自動化，一方面也會增加對 AI、資料、數位流程相關能力的需求。這也代表既有職業的工作內容會隨之轉型，以及在部分人力工作減少時，也會有新的人力需求出現。

因此對照在台灣產業來看，黃仁志認為真正的衝擊可能呈現「三層分化」。第一層是白領流程工作加速被重組，尤其是辦公室行政、客服、基礎分析、行銷素材製作、內部 IT 支援等。

第二層是軟體開發模式改變，從傳統「需求單→資訊部門排程」轉成「業務單位用自然語言快速做出工具原型」，也就是文章提到的氛圍開發與員工自造工具。

第三層則是台灣原有 ICT 與製造優勢可能被重新放大，因為代理式 AI 不只需要模型，還需要本地運算設備、雲端／邊緣部署、資安控管、系統整合、企業資料治理與垂直場域 know-how。

黃仁志倒認為，台灣不只是被衝擊的一方，也可能是供應代理式 AI 基礎設施與產業解決方案的一方。比較準確的說法是龍蝦會把台灣就業市場切成兩類人：會設計、管理、審核、整合 AI 代理的人，以及被固定流程綁住、容易被代理化的人。

黃仁志判斷是，龍蝦這類 AI 代理不會單純「造成失業」，而是會重寫台灣產業的分工邏輯。 低階、重複、可數位化的白領任務壓力一定上升；但同時，AI 導入顧問、流程設計、資料治理、系統整合、模型評測、資安稽核、垂直場域 agent 開發等新需求也會增加。

黃仁志指出，對台灣來說，重點不是問「要不要養龍蝦」，而是問誰有能力把龍蝦養進企業流程、養成可控可審計的生產工具，而不是只是聊天玩具。

中華經濟研究院第二研究所暨日本中心主任江泰槿指出， AI代理人需接管電腦並讀取內部檔案，若使用境外平台恐致企業機密外洩及國安風險。然現行個資法、營業秘密法、資安管理法對AI代理人的責任歸屬、資料跨境傳輸、演算法透明度等尚無明確規範，AI自主決策造成損害時的法律責任也待釐清。