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「養龍蝦」潮背後：美算力巨頭搶電20年 大陸正複製

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
今年大陸政府工作報告首次提及算電協同。報告提出，打造智慧經濟新形態。實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程，加強全國一體化算力監測調度，支持公共雲發展。（路透）
今年大陸政府工作報告首次提及算電協同。報告提出，打造智慧經濟新形態。實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程，加強全國一體化算力監測調度，支持公共雲發展。（路透）

大陸水電水利規劃設計總院院長助理、首席技術專家姜昊表示，隨著AI興起，美國一些大型算力公司開始與電廠簽訂長達10到20年的帶價長期協議，這對投資人來說是極強的保障。而對於近期AI智慧體OpenClaw的火爆，他認為，儘管「養龍蝦」短期存在不確定性，但帶來的穩定電力需求若能轉化為長期協議，將極大提振新能源領域的投資信心。

界面新聞報導，今年大陸政府工作報告首次提及算電協同。報告提出，打造智慧經濟新形態。實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程，加強全國一體化算力監測調度，支持公共雲發展。

浙商證券表示，算電協同被列為國家級新基建工程，代表戰略高度從技術探索到國家頂層設計的躍升。2023年，「關於深入實施『東數西算』工程加快構建全國一體化算力網的實施意見」就提出了「算力電力協同」，隨後內蒙烏蘭察布、甘肅慶陽等多地開展了相關試點。

該機構稱，算電協同列入政府報告，不僅是「東數西算」工程的深化，更是解決AI時代「電力成本」與「綠電消納」兩大核心瓶頸的必由之路。

姜昊指出，前些年大陸對可再生能源上網有一系列硬性規定，追求較高比例的可再生能源並網。如今，單靠政策手段強制保障上網，已經越來越難奏效。市場的消納能力和經濟發展對電力的需求，直接制約著新能源的發展。

近年來，大陸新能源爆發式增長。國家能源局數據顯示，2025年新增風電、太陽能發電裝機超4.3億千瓦，年增22%，再創歷史新高。風電、太陽能發電累計並網裝機達到18.4億千瓦，占比達到47.3%，歷史性超過火電。可再生能源電量占總發電量的比重，已達到近四成。

更高的目標還在前方。2025年9月，大陸宣布到2035年，風電和太陽能發電總裝機容量達到2020年的6倍以上、力爭達到36億千瓦。在裝機規模高速擴張的同時，消化容納問題正成為行業發展面臨的新挑戰。

在推動「東數西算」的過程中，「綠電直連」是破局的關鍵。綠電直連是指電源不直接接入公共電網，而透過與用戶直接連接的電力線路向單一用戶供電，供應的電量可以清晰物理溯源。

國家能源局數據顯示，目前全大陸已有84個綠電直連項目完成審批，涉及新能源裝機規模高達3259萬千瓦。

招商證券研報稱，政策端的強力催化加上綠電直連專案規模化落地，算電協同正從政策規劃走向產業實踐。

對於綠電直連專案的布局，中網聯合總工程師歐陽羿提醒，成功的專案需要企業具備兩個關鍵要素。首先是「好負荷」，即用電負荷需保持較高水準且穩定，同時企業經營具有較強確定性。由於新能源資產的投資回收周期較長，負荷的穩定性與經營的可持續性至關重要。

其次是「好資源」，要求企業周邊具備可利用的風光資源。

他以河南為例，當時在推進源網荷儲示範專案時，河南的風光資源較為豐富，負荷條件也具備，於是結合企業負荷與周邊資源進行了測算。結果顯示，若使用企業自建的風光項目供電，每度電可幫助企業降低約人民幣0.1元至0.2元的成本，這對企業而言是顯著的成本優化。

他表示，過去電價由容量電價與電度電價構成，綠電直連可說明企業節省系統運行費用等相關支出。

經濟發展 OpenClaw

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