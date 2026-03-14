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養「龍蝦」熱反轉？陸多所院校發布禁令嚴禁安裝 已裝的徹底卸載

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
近日大陸多所院校發布禁令嚴禁安裝開源AI智能體「龍蝦」。圖為雲南省蒙自市用戶在電腦網頁版瀏覽。(新華社)
近日大陸多所院校發布禁令嚴禁安裝開源AI智能體「龍蝦」。圖為雲南省蒙自市用戶在電腦網頁版瀏覽。(新華社)

大陸近期全民瘋「龍蝦」，開源AI代理軟體OpenClaw火遍中國，一些包括深圳、佛山、無錫、常熟等多地的地方政府甚至推出支持政策，但大陸多所院校近日卻相繼發布OpenClaw校內使用有關禁令。

澎湃新聞報導，3月13日，河南醫藥健康技師學院就嚴禁校內使用OpenClaw軟體發出通知。該校明確，即日起，嚴禁任何部門、教職員在辦公電腦、教學終端、校園網路環境（含VPN遠端連線終端）及財務專網中安裝、運作、使用OpenClaw軟體及其衍生版本、搭配外掛程式、第三方腳本。已安裝的，須立即徹底卸載，並清除相關配置、快取及日誌檔案。

通知中說，「全體教職員工應增強網路安全意識，理性看待新興AI工具，不盲目跟風安裝使用未經安全審查的軟體。未經批准，嚴禁將任何高風險軟體引入辦公、教學及管理環境。」

通知要求，各部門負責人要實際履行網路安全主體責任，立即組織進行自查自糾，確保本通知要求傳達到位、落實到位。對發現違規安裝使用行為的，將依規嚴肅處理；引發網路安全事件的，依法依規追究相關人員責任。

另報導稱，山西應用科技學院網路資訊中心也在3月12日表示，自通知發布之日起，全校範圍內任何單位及個人嚴禁在校園網路環境（含線、無線、VPN遠端連線等）下，於任何終端設備（含辦公電腦、教學終端、伺服器等）上安裝、部署、運作及使用「龍蝦」（OpenClaw）軟體本體、衍生版本、腳本系統版本。

該校稱，已安裝上述軟體的單位或個人，須於2026年3月15日前完成徹底卸載，並清除全部配置、快取及日誌文件，確保無殘留。

該校還指定各部門負責人為本部門網路安全第一責任人，規定他們必須組織進行全面排查，確保通知要求全覆蓋、無死角。網路資訊中心將對校園網路及終端進行不定期安全掃描與核查，對違規安裝、使用行為予以通報批評；由此引發網路安全事件、造成資料外洩或系統損壞的，將依法依法嚴肅追究相關單位及人員責任。

如有特殊情形確需使用，該校規定，確因工作需要（如技術測試、場景驗證）擬安裝、部署及使用的，須由使用部門提交書面申請，說明使用場景、權限範圍、安全防護措施及應急預案，經網絡信息中心組織安全評估、審核批准後方可實施。未經審批，任何單位和個人不得擅自部署。

另外，報導稱，甘肅鋼鐵職業技術學院也在3月13日晚間的通知中要求， 即日起，嚴禁在學院辦公電腦、伺服器、行動終端、共享儲存等資訊化資產及網路環境中使用OpenClaw本體、衍生版、外掛程式、腳本及相關服務。嚴禁使用工作場所外的個人電腦等設備設施使用OpenClaw相關程序透過校園網路進行互動通訊。

該學院也要求各部門教職員立即進行自檢自查工作，存在安裝、部署OpenClaw相關程序的，立即進行卸載（含設定檔、快取、日誌、帳號金鑰與殘留資料）。現代教育科技中心透過學院統一防毒平台進行監測，發現OpenClaw相關程序和API接口，立即進行技術處理，並協助教職員卸載相關應用。

該校最後強調，對於未依要求卸載該應用程式和通知下發之日起新增安裝的教職員，學院將按照網路安全管理相關制度問責。

資料外洩 OpenClaw 軟體

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