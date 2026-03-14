大陸第二艘國產大郵輪「愛達·花城號」 擬20日出塢

經過三輪安全檢查，大陸第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」，14日在中國船舶集團旗下上海外高橋造船廠完成了塢內注水，順利起浮，擬3月20日出塢。

央視新聞報導，「愛達·花城號」完成塢內注水起浮後，平移靠泊至前塢室開展傾斜試驗。傾斜試驗是郵輪出塢的核心技術環節，可以測定船舶的重量和重心情況，與郵輪的穩性安全和遊客的舒適度息息相關。

這次出塢作業為期七天，後續還將相繼開展救生艇脫鉤試驗及塢內巡遊，對全船18艘超大救生艇和兩艘救助小艇在正常工況和應急狀態下的性能進行驗證。

「愛達·花城號」並計畫於3月20日正式出塢，全面轉入系統調試和內裝完工階段。後續將在5月底開啟試航，年底前交付。

「愛達·花城號」船名靈感取自「花城」廣州，寓意如同一座富有生機的流動花城。相較於首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」，「愛達·花城號」總噸位為4.19萬噸、艙房數增至2130間，滿載遊客量可達5232人。

同時，艙內設計和布局得到優化，新增多種套房房型，中庭面積擴大一倍，內裝設計深度加入了海上絲路、嶺南風情等多元文化，並以「花卉」為主線。

「愛達·魔都號」2023年11月4日交付使用， 自2024年1月1日首航以來，已營運上海至日韓等航線，截至2025年3月累計完成100個航次，服務旅客超35萬人次，單船載客率達95%以上。

「愛達·魔都號」今年2月8日在上海寶山區吳淞口國際郵輪港迎來愛達郵輪第100萬名乘客。