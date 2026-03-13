陸「政府工作報告」定版出爐 培育未來產業新增「生物製造」

大陸官媒新華社13日晚間公布了修改後的「政府工作報告」定版，全文顯示在「培育壯大新興產業和未來產業」部分，新增了「生物製造」。

新華社的全文與先前大陸人大會議發出的草案，有不少細微調整，涉及到美麗中國、生物多樣性、教育、養老、出版業、社會工作、統計監督等面向。

值得關注的是在產業政策上，草案中「培育壯大新興產業和未來產業」部分，針對「未來產業」係列出了「未來能源、量子科技、具身智慧、腦機介面、6G 等未來產業」，定版則拓展覆蓋領域，被納入的產業為「未來能源、量子科技、生物製造、具身智慧、腦機介面、6G 等未來產業」。

其餘主要指標則皆未有變動。包含經濟成長率目標4.5%至5%、城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支基本平衡；糧食產量1.4萬億斤（7億噸）左右；二氧化碳排放密集度降低3.8%左右。

根據本報查詢官方所有兩會各代表團的通稿報導，顯示「兩會」期間至少有4位大陸人大代表曾於各省代表團發言建議在政府工作報告中的未來產業裡增加「生物製造」，最後大陸官方顯然採納了這個建議。

日前公布的「十五五規劃綱要草案」提出了6方面109項重大工程項目，其中「生物製造」被列為引領「新質生產力」發展方面的重大工程項目之一。

官方對於「生物製造」的定義是，突破酶製劑、生物種質智慧設計、智慧發酵等關鍵技術，推進生物育種、生物化工、生物醫藥、生物能源等技術創新應用。加快細胞和基因治療藥物、抗體藥物、核酸藥物、放射性藥物等研發應用，提升應急疫苗和藥物研產用能力。

中國青年報日前引述大陸工信部統計顯示，「十四五」期間大陸生物製造產業規模穩步擴大，總規模達人民幣1.1兆元（約合台幣5.12兆元），生物發酵產品產量占全球70%以上。其中，食品及添加劑、生物製藥等細分領域年產值超過人民幣4,000億元。