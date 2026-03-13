反攻大陸市場！牽手小鵬 福斯首款車型量產

前幾年被大陸新勢力打亂節奏後，德國大眾（福斯）汽車與小鵬汽車聯合開發的首款車型「與眾08」，13日在福斯安徽工廠下線。這是這家德系汽車巨頭在華突圍的關鍵一槍。

分析認為，接下來實現突圍的關鍵在於，這次合作能否真正改變福斯在大陸的競爭地位。答案取決於兩個因素。第一是速度，如果與眾08能夠驗證聯合開發模式，並讓福斯後續車型持續以大陸速度推出，那麼福斯將重新獲得產品節奏；第二是組織改變是否持續。

從目前來看，福斯正在逐步下放權力：研發中心設在大陸、軟體團隊本土化、電子電氣架構本土開發。這些變化都指向一個趨勢，大陸團隊正在成為福斯全球體系的重要節點。如果這條路徑能夠跑通，福斯或許就能在大陸市場完成一次轉身。

華爾街見聞報導，為了跟大陸自主品牌們同台競技，小鹏聯姻後的福斯首先把效率拉滿。福斯中國方面向表示，「與眾08這個項目，從雙方簽署技術合作協定到量產交付，在沒有犧牲品質的前提下，只用了900多天」。在以往的福斯體系裡，一款全新車型的開發周期通常需要四到五年。

過去，福斯在大陸一直採取的是「全球平台+本地製造」的模式：平台在德國開發，技術路線由總部決定，大陸更多承擔生產和市場角色。

但在智慧電動車時代，大陸市場變化太快，而跨國車企的研發體系太慢。大陸消費者正在快速轉向電動車，而本土品牌正在用更快的產品迭代和更強的智慧化體驗搶佔市場。

在過去幾年，福斯推出的ID.系列雖然銷量不錯，但始終沒有真正形成市場爆款。一方面，產品定義更接近歐洲市場；另一方面，智慧化體驗與中國品牌差距明顯。

目前大陸已有約5,000萬用戶駕駛福斯集團旗下車型，這是一筆巨大的資產。福斯很清楚，如果繼續沿用舊模式，它很可能會在大陸失去最重要的市場。

痛定思痛後，福斯內部逐漸形成共識：大陸市場已經不再只是「全球車型的銷售地」，而是技術和產品的策源地。

因此，福斯提出一個新的節奏：以大陸速度開發大陸車型，開始大規模重構在華體系，成立福斯中國科技公司（VCTC），強化CARIAD中國的軟體能力，並提出「在中國，為中國」的新戰略。

而與小鵬的合作，是這套戰略中最重要的一步。據瞭解，與眾08整車項目由福斯中國團隊主導產品定義和品質驗證，同時融合小鵬在智慧駕駛和電子電氣架構上的技術能力。

後續新車將切換至福斯與小鵬聯合研發的CEA架構。該架構專為大陸市場打造，可降低系統複雜度、提升開發效率、減少成本，同時搭載地平線智慧駕駛、800V快充等技術，彌補智慧化短板。

接下來就是密集的出牌。根據福斯的計畫，僅2026年一年，集團將在大陸推出約20款本土開發的新能源車型。福斯中國董事長貝瑞德直言，今年將加速電車的出牌，「平均每兩周就有一款全新電動車型上市」。

其中，2026年福斯安徽計畫推出3款全新車型和一款改款車型，覆蓋不同細分市場。第1季亮相、第2季初上市的與眾08，定位在B級純電SUV，劍指高階市場；第2季，純電轎車與眾07與2026款與眾06計畫聯合上市，完善主流市場布局；第4季將面世一款B級純電轎車，進一步補充產品矩陣。並且高管直言，新車的價格將極具價格優勢。