快訊

與柯文哲母親交好…黃文玲中選會人事案卻遭民眾黨否決 白委揭原因

戰火狂燒彈藥費！美6天耗113億美元 波灣產油國「這方面損失」更重

台積電也是苦主！傳輝達對三星發動「吹毛求疵」攻勢 目的曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲海峽遭封鎖 中國提前投放化肥儲備

中央社／ 台北13日電

伊朗封鎖荷莫茲海峽，衝擊全球化學肥料供應鏈，中國今天宣布提前投放國家化肥儲備，以因應春耕的高峰需求，並要求相關企業滿足化肥需求，穩定市場供銷與價格。

伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），嚴重衝擊全球化肥供應鏈。公開資料顯示，全球約1/3尿素（氮肥）出口來自伊朗、卡達等中東國家。

中國農業生產資料流通協會今天宣布，為保障春耕期間農業生產集中用肥需要，國家有關部門決定即日起組織提前投放2025/2026年度國家化肥商業儲備（氮肥、磷肥及複合肥），要求相關承儲企業結合當地需求銷售氮磷及複合肥儲備貨物，切實滿足所在任務區域農業生產用肥需要，促進市場購銷有序、價格穩定。

路透社13日報導引述一名北京的化肥分析師指出，今年國家化肥儲備的投放時間比往年至少提前了15天。近日，河南與山東的一些農民抱怨磷肥短缺。

中國的化肥通常每年春耕前釋放一次。分析師表示，提前緊急投放化肥儲備通常是在市場短缺或價格波動的情況下進行的。

報導提到，近日，與政府相關的行業機構發出一系列警告，敦促生產商不要囤積化肥或提高價格，因為全國各地的農民都在為春耕做準備。此次提前動用儲備正是基於這些警告。

報導指出，荷莫茲海峽的關閉導致區域化肥廠停產，航運路線嚴重受阻，威脅到印度等主要進口國的化肥供應，因為農民正在為播種做準備。

分析師還提到，全球化肥市場原本就已趨緊，中國今年還限制出口以確保國內供應。

報導指出，中國是世界上最大的尿素生產國，透過配額嚴格控制尿素出口，今年尚未發放任何出口許可證。

據陸媒北京日報，中國外交部下午舉行例行記者會，路透社記者提問，有報導稱，印度已請求中國政府放寬尿素出口限制，以幫助印度彌補因荷莫茲海峽關閉而造成的供應損失。鑒於兩國近期外交關係的改善，中國是否會認真考慮這一請求？

中國外交部發言人郭嘉昆未置可否，僅表示「這個問題建議向中方的主管部門進行詢問」。

印度 伊朗 荷莫茲海峽

延伸閱讀

美天然氣、綠能各擁契機 戰火重塑全球能源格局

日德英呼應 國際能源總署擬釋出4億桶儲油

石油減產…華府慌了 急擬抑制油價對策

荷莫茲海峽遭封鎖…為安全出走「船隻出奇招」！偽裝陸籍船避襲

相關新聞

美伊戰爭推升油價 高盛下調大陸今年GDP增長至4.7%

因應伊朗戰爭，投行高盛更新了對亞洲經濟體的增長預測，其中大陸2026年實際GDP增長預期從4.8%下調至4.7%。

比亞迪擬在加拿大設廠 也考慮收購傳統車企

中國大陸最大電動汽車製造商比亞迪（BYD）考慮在加拿大設廠，也有計畫收購傳統車企。根據彭博13日報導，比亞迪執行副總裁李柯在巴西聖保羅參訪時受訪說，比亞迪在探討於加拿大設廠的潛在可能，並稱比亞迪將擁有並運營這個工廠，「我認為合資企業行不通」。

美襲伊朗對大陸能源安全影響？陸經濟學者：能源安全沒問題

大陸「兩會」昨日正式閉幕，今日中國記協緊接著就舉辦了新聞茶座，邀請具官方背景的經濟學家姚景源解讀「十五五」大陸經濟發展的內外環境。姚景源認為，美國對伊朗的攻擊造成的石油通道封鎖與供應動盪下，大陸「能源安全沒問題」，且對今年外貿仍是「樂觀」，但整體經濟「供強虛弱」，應調整為「供好虛強」。

美發動301調查 陸商務部：中方保留採取一切必要措施的權利

美國貿易代表署在美東時間3月11日以「產能過剩」為由，宣布對包括中國在內的16個經濟體發起301調查。大陸商務部發言人以答記者問方式回應表示，敦促美方糾正錯誤做法，中方保留採取一切必要措施的權利。

中全民瘋「養龍蝦」 OpenClaw創始人1個英文字驚嘆

人工智慧(AI)軟體OpenClaw（俗稱「龍蝦」）暴紅，全民「養龍蝦」風潮席捲中國，從學生、家庭主婦到各路AI愛好者瘋狂投入，多地官方甚至祭出高達2000萬元人民幣（約290萬美元）的高額補貼鼓勵投入，引來全球矚目。不僅多家外媒報導「如今中國幾乎人人都在『養龍蝦』」，高盛（亞洲）全球銀行與市場部銷售Philip Sun感嘆，「中國人擁抱AI的速度和熱情令人嘆為觀止」。OpenClaw創始人史坦柏格（Peter Steinberger）也在海外社交平台發文，讚中國AI創新速度「Amazing」。

AI「養龍蝦」陷安全爭議 多所高校緊急叫停、嚴禁使用

開源AI智能體OpenClaw（俗稱「龍蝦」）爆火後，已出現了第一批「養龍蝦」受害者──「龍蝦」亂刪資料、隱私洩露、API密鑰被盜刷等安全問題，引發部分用戶卸載。中國官方已接連發布針對「龍蝦」的風險提示，多所高校也要求防範OpenClaw安全風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。