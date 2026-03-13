中國對日本、加拿大鹵化丁基橡膠加徵反傾銷稅

中國大陸最大電動汽車製造商比亞迪（BYD）考慮在加拿大設廠，也有計畫收購傳統車企。根據彭博13日報導，比亞迪執行副總裁李柯在巴西聖保羅參訪時受訪說，比亞迪在探討於加拿大設廠的潛在可能，並稱比亞迪將擁有並運營這個工廠，「我認為合資企業行不通」。

2026-03-13 15:19