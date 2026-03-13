聽新聞
中國對日本、加拿大鹵化丁基橡膠加徵反傾銷稅
中國商務部今天公告，原產於日本、加拿大的進口鹵化丁基橡膠存在傾銷，導致中國鹵化丁基橡膠產業受到實質損害，將從明天起徵收反傾銷稅。
中國商務部今天公告，原產於日本、加拿大的進口鹵化丁基橡膠（Halogenated Butyl Rubber）存在傾銷，導致中國鹵化丁基橡膠產業受到實質損害，將從3月14日起，對原產於日本、加拿大的進口鹵化丁基橡膠徵收反傾銷稅。
在反傾銷稅稅率部分，日本丁基株式會社（JapanButyl Co., Ltd.）徵收稅率15.0%，其他日本公司為30.1%；阿朗新科加拿大有限公司（ARLANXEOCanada Inc.）與其他加拿大公司徵收稅率均為13.8%。
中國商務部在2024年9月14日對原產於日本、加拿大和印度的進口鹵化丁基橡膠進行反傾銷立案調查。2025年8月12日發布初裁公告，初步認定原產於日本、加拿大的進口鹵化丁基橡膠存在傾銷，印度被排除。
根據中國商務部公告說明，鹵化丁基橡膠是普通丁基橡膠的改良產品，鹵化反應主要包括氯化和溴化。鹵化丁基橡膠主要用於無內胎輪胎氣密層、醫藥瓶塞、防震墊等。
