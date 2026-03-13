聽新聞
0:00 / 0:00

中國對日本、加拿大鹵化丁基橡膠加徵反傾銷稅

中央社／ 上海13日電

中國商務部今天公告，原產於日本、加拿大的進口鹵化丁基橡膠存在傾銷，導致中國鹵化丁基橡膠產業受到實質損害，將從明天起徵收反傾銷稅。

中國商務部今天公告，原產於日本、加拿大的進口鹵化丁基橡膠（Halogenated Butyl Rubber）存在傾銷，導致中國鹵化丁基橡膠產業受到實質損害，將從3月14日起，對原產於日本、加拿大的進口鹵化丁基橡膠徵收反傾銷稅。

在反傾銷稅稅率部分，日本丁基株式會社（JapanButyl Co., Ltd.）徵收稅率15.0%，其他日本公司為30.1%；阿朗新科加拿大有限公司（ARLANXEOCanada Inc.）與其他加拿大公司徵收稅率均為13.8%。

中國商務部在2024年9月14日對原產於日本、加拿大和印度的進口鹵化丁基橡膠進行反傾銷立案調查。2025年8月12日發布初裁公告，初步認定原產於日本、加拿大的進口鹵化丁基橡膠存在傾銷，印度被排除。

根據中國商務部公告說明，鹵化丁基橡膠是普通丁基橡膠的改良產品，鹵化反應主要包括氯化和溴化。鹵化丁基橡膠主要用於無內胎輪胎氣密層、醫藥瓶塞、防震墊等。

稅率 印度 日本

延伸閱讀

全球陷能源危機…加智庫專家籲台灣聯手加拿大 確保能源安全

比亞迪擬在加拿大設廠 也考慮收購傳統車企

美對60經濟體啟動301調查 聚焦強迫勞動產品進口禁令

中國經濟挑戰／陸商品低價傾銷 遭多國祭出關稅反制

相關新聞

美伊戰爭推升油價 高盛下調大陸今年GDP增長至4.7%

因應伊朗戰爭，投行高盛更新了對亞洲經濟體的增長預測，其中大陸2026年實際GDP增長預期從4.8%下調至4.7%。

比亞迪擬在加拿大設廠 也考慮收購傳統車企

中國大陸最大電動汽車製造商比亞迪（BYD）考慮在加拿大設廠，也有計畫收購傳統車企。根據彭博13日報導，比亞迪執行副總裁李柯在巴西聖保羅參訪時受訪說，比亞迪在探討於加拿大設廠的潛在可能，並稱比亞迪將擁有並運營這個工廠，「我認為合資企業行不通」。

美襲伊朗對大陸能源安全影響？陸經濟學者：能源安全沒問題

大陸「兩會」昨日正式閉幕，今日中國記協緊接著就舉辦了新聞茶座，邀請具官方背景的經濟學家姚景源解讀「十五五」大陸經濟發展的內外環境。姚景源認為，美國對伊朗的攻擊造成的石油通道封鎖與供應動盪下，大陸「能源安全沒問題」，且對今年外貿仍是「樂觀」，但整體經濟「供強虛弱」，應調整為「供好虛強」。

美發動301調查 陸商務部：中方保留採取一切必要措施的權利

美國貿易代表署在美東時間3月11日以「產能過剩」為由，宣布對包括中國在內的16個經濟體發起301調查。大陸商務部發言人以答記者問方式回應表示，敦促美方糾正錯誤做法，中方保留採取一切必要措施的權利。

中全民瘋「養龍蝦」 OpenClaw創始人1個英文字驚嘆

人工智慧(AI)軟體OpenClaw（俗稱「龍蝦」）暴紅，全民「養龍蝦」風潮席捲中國，從學生、家庭主婦到各路AI愛好者瘋狂投入，多地官方甚至祭出高達2000萬元人民幣（約290萬美元）的高額補貼鼓勵投入，引來全球矚目。不僅多家外媒報導「如今中國幾乎人人都在『養龍蝦』」，高盛（亞洲）全球銀行與市場部銷售Philip Sun感嘆，「中國人擁抱AI的速度和熱情令人嘆為觀止」。OpenClaw創始人史坦柏格（Peter Steinberger）也在海外社交平台發文，讚中國AI創新速度「Amazing」。

AI「養龍蝦」陷安全爭議 多所高校緊急叫停、嚴禁使用

開源AI智能體OpenClaw（俗稱「龍蝦」）爆火後，已出現了第一批「養龍蝦」受害者──「龍蝦」亂刪資料、隱私洩露、API密鑰被盜刷等安全問題，引發部分用戶卸載。中國官方已接連發布針對「龍蝦」的風險提示，多所高校也要求防範OpenClaw安全風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。