中國批准全球首款腦機介面醫療器材上市

中國大力發展腦機介面（BCI）產業之際，中國國家藥監局近日批准一款侵入式腦機介面手部運動功能代償系統產品註冊申請，成為全球首款上市的腦機介面醫療器材。

官媒央視新聞今天報導，中國國家藥監局近日批准了博睿康醫療科技（上海）有限公司侵入式腦機介面手部運動功能代償系統創新產品註冊申請，實現腦機介面醫療器材全球首發上市，標誌著國際首個侵入式腦機介面醫療器材進入臨床應用階段。

該產品由腦機介面植入體、植入式腦電電極套件、腦電訊號收發器、氣動手套設備、一次性手術工具包、腦電解碼軟體、醫用測試軟體、臨床管理軟體組成。適用於頸段脊髓損傷所致的四肢癱瘓者，透過氣動手套設備輔助實現手部的抓握功能代償。

報導說，該產品採用硬腦膜外微創植入與無線供能通訊技術，臨床試驗結果顯示，受試者透過該產品實現了手部抓握能力的明顯提高，進而改善患者生活品質。

據生醫媒體GeneOnline介紹，腦機介面技術（Brain-Computer Interface，BCI）是一種在大腦與外部裝置（如電腦、機械手臂）間建立直接連接通路的神經技術。透過偵測與分析大腦訊號，BCI能實現「意念控制」機械、恢復肢體或溝通能力，廣泛應用於醫學復健（如腦中風、癱瘓治療）與神經科學研究，甚至邁向增強人體功能的未來應用。

新華社8日報導，中國在今年的政府工作報告中，首次寫入「腦機介面」，明定為培育發展的未來產業之一。中國「十五五」規劃（第15個五年規劃，2026至2030年）同時明定，前瞻布局未來產業，推動腦機介面等成為新的經濟增長點。

中國業界認為，腦機介面作為變革性的人機交互技術，其應用場景正從醫療復健核心領域向航太、工業、生活、教育等多領域加速拓展，將成為賦能千行百業的核心技術之一。

中國全國政協委員、天津大學副校長明東表示，中國腦機介面產業正處於技術加速突破、生態快速構建、商業化落地逐步提速的關鍵階段，已躋身全球腦機介面發展的第一方陣。

明東認為，中國在非植入腦機介面技術已實現與國際先進水準並跑、部分細分領域領跑；侵入式腦機介面關鍵器件的技術差距正快速縮小。產業層面，資本市場對產業的關注度持續提升，全產業鏈從實驗室向產業化邁出實質性步伐。