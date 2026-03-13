美襲伊朗對大陸能源安全影響？陸經濟學者：能源安全沒問題

大陸「兩會」昨日正式閉幕，今日中國記協緊接著就舉辦了新聞茶座，邀請具官方背景的經濟學家姚景源解讀「十五五」大陸經濟發展的內外環境。姚景源認為，美國對伊朗的攻擊造成的石油通道封鎖與供應動盪下，大陸「能源安全沒問題」，且對今年外貿仍是「樂觀」，但整體經濟「供強虛弱」，應調整為「供好虛強」。

姚景源是大陸國務院參事室特約研究員，曾任大陸國家統計局前總經濟師兼新聞發言人、安徽省政府副秘書長、安徽省阜陽市委書記、安徽省統計局局長，自「十二五」（2011年至2015年）開始多次參與大陸五年規劃的工作。

他上午在中國記協舉辦的新聞茶座中指出，「十五五規劃」的核心就是要推動大陸經濟的高質量發展，他舉例說，蓋房子的蓋好房子，生產產品的生產好產品、提供服務的提供好的服務。十五五規劃綱要「通篇都是要解決一個『好』的問題」。

在回應台媒記者提問有關中東戰局影響時，他強調大陸經濟到了今天，「應當說是外部世界的變化對我們會有影響，但這個影響早已不像過去『談虎色變』那麼大」。此外對中東局勢影響大陸的CPI與PPI，他說十幾年前「溫總理」（溫家寶）也問過這一問題。而現在大陸一年消費的原油超過7億噸，去年自己生產2億1,000萬噸，進口了5億7,700萬噸，整體70%以上靠進口，所以國際油價上漲肯定對大陸有影響，「我們也算過，油價漲10%，PPI會上漲0.5%」。CPI部分他估計3月份「也就是1%」，但現在大陸價格仍屬於低位，尤其一公斤毛豬僅有人民幣13塊06分。

而關於委內瑞拉、伊朗事件對大陸能源安全、貿易結算衝擊的問題，他強調「能源安全我們沒有問題」，大陸仍以煤為主，煤變油技術已經突破，且多年來在大陸各地都已設立國家儲備庫，所以委內瑞拉與伊朗局勢，「有影響但不大」。

談及大陸外貿，他說「今年我是樂觀的」，別看有這樣那樣的許多問題，但大陸有健全的產業鏈和供應鏈，而且是世界唯一，並有強大的生產能力、外貿企業與政府支持。他指出，現在要把大陸過去是世界工廠變成是世界市場，川普為何敢揮舞關稅大棒，因為他仗勢美國是世界市場就威脅你，「如果我們中國也能做到這全世界最大市場，誰跟中國做生意誰賺錢，你看是什麼局面」。

姚景源還指出，現在要把經濟發展的基本點放到擴大內需上，什麼叫內需？投資加消費就叫內需，大陸在擴大內需上又走了一段彎路，過去依賴投資，像是很多機場建設，地方政府追求大、浪費，而十五五著重在擴大消費，其關鍵在於「要努力去營造消費場景」，「消費場景在這，他（消費者）一進去還是花錢的嘛」。

他認為大陸現在要調整「供強虛弱」結構，「供強改成供好供優，不要追求數量，虛弱改成虛強，解決投資敢投資、消費者敢花錢」，後者關鍵則在於增加收入。