快訊

嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

4G釘子戶守住！中華電信「神級低價方案」確定終結：不會再有了

比亞迪擬在加拿大設廠 也考慮收購傳統車企

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
彭博報導，大陸最大電動汽車製造商比亞迪（BYD）執行副總裁李柯受訪說，比亞迪在探討於加拿大設廠的潛在可能，也提到有興趣收購傳統車企。圖為比亞迪LOGO。（路透）
彭博報導，大陸最大電動汽車製造商比亞迪（BYD）執行副總裁李柯受訪說，比亞迪在探討於加拿大設廠的潛在可能，也提到有興趣收購傳統車企。圖為比亞迪LOGO。（路透）

中國大陸最大電動汽車製造商比亞迪（BYD）考慮在加拿大設廠，也有計畫收購傳統車企。根據彭博13日報導，比亞迪執行副總裁李柯在巴西聖保羅參訪時受訪說，比亞迪在探討於加拿大設廠的潛在可能，並稱比亞迪將擁有並運營這個工廠，「我認為合資企業行不通」。

報導指出，雖然加拿大政府一直希望大陸車企到加拿大投資，卻持續推動大陸車企與加拿大一家或多家公司合資運營。

加拿大總理卡尼今年1月訪問北京期間，與大陸國家主席習近平會面時達成的貿易協議，其中包括加拿大允許多達4.9萬輛大陸製造電動車進口，免徵2024年制定的100%關稅。

在部分美國、歐洲和日本車企因分散投資燃油和電動汽車業務，於全球市場激烈競爭中掙扎求存的背景下，李柯在彭博訪談中表示，比亞迪或有興趣收購傳統車企，她說，「我們對任何機會持開放態度，就看怎麼做對我們有利」

李柯指出，目前尚未有任何交易接近落地，公司仍在評估潛在資產。她也未點名任何可能的收購對象。

報導說，大陸車企收購傳統車企並非前所未有，大陸吉利控股集團曾在10多年前收購了Volvo。

彭博報導還說，比亞迪正探索進軍世界一級方程式錦標賽（F1），這是該企業首次佈局頂級汽車賽事，此舉核心為提升海外市場品牌認知度，目前相關入局決策尚未最終確定。

習近平 電動汽車 大陸

延伸閱讀

兩岸快遞／巴拿馬接管兩港口效應 中遠海運暫停該區業務

比亞迪1月在德銷量 比特斯拉多1倍

加速布局…陸電動車 看好香港橋頭堡

相關新聞

美發動301調查 陸商務部：中方保留採取一切必要措施的權利

美國貿易代表署在美東時間3月11日以「產能過剩」為由，宣布對包括中國在內的16個經濟體發起301調查。大陸商務部發言人以答記者問方式回應表示，敦促美方糾正錯誤做法，中方保留採取一切必要措施的權利。

陸央行邀經濟金融專家座談 潘功勝：繼續實施適度寬鬆貨幣政策

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝3月12日主持召開經濟金融專家座談會，他表示，央行下一階段將構建「科學穩健」的貨幣政策體系，並指要繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，加大逆週期和跨週期調節力度，為經濟持續向好向優創造適宜的貨幣金融環境。

與中國溝通後 蘋果宣布對中國內地APP佣金率從30%降到25%

據央視新聞客戶端，美國蘋果公司今13日發布降低佣金率公告，公告稱，根據與中國監管部門的溝通，Apple將對中國的App Store進行調整。自2026年3月15日起，適用於中國內地（大陸）App Store的iOS及iPadOS佣金率將進行調整。

美襲伊朗對大陸能源安全影響？陸經濟學者：能源安全沒問題

大陸「兩會」昨日正式閉幕，今日中國記協緊接著就舉辦了新聞茶座，邀請具官方背景的經濟學家姚景源解讀「十五五」大陸經濟發展的內外環境。姚景源認為，美國對伊朗的攻擊造成的石油通道封鎖與供應動盪下，大陸「能源安全沒問題」，且對今年外貿仍是「樂觀」，但整體經濟「供強虛弱」，應調整為「供好虛強」。

比亞迪擬在加拿大設廠 也考慮收購傳統車企

中國大陸最大電動汽車製造商比亞迪（BYD）考慮在加拿大設廠，也有計畫收購傳統車企。根據彭博13日報導，比亞迪執行副總裁李柯在巴西聖保羅參訪時受訪說，比亞迪在探討於加拿大設廠的潛在可能，並稱比亞迪將擁有並運營這個工廠，「我認為合資企業行不通」。

中全民瘋「養龍蝦」 OpenClaw創始人1個英文字驚嘆

人工智慧(AI)軟體OpenClaw（俗稱「龍蝦」）暴紅，全民「養龍蝦」風潮席捲中國，從學生、家庭主婦到各路AI愛好者瘋狂投入，多地官方甚至祭出高達2000萬元人民幣（約290萬美元）的高額補貼鼓勵投入，引來全球矚目。不僅多家外媒報導「如今中國幾乎人人都在『養龍蝦』」，高盛（亞洲）全球銀行與市場部銷售Philip Sun感嘆，「中國人擁抱AI的速度和熱情令人嘆為觀止」。OpenClaw創始人史坦柏格（Peter Steinberger）也在海外社交平台發文，讚中國AI創新速度「Amazing」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。