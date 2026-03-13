中國新增貸款據報優先支持AI、生物科技領域

快訊

中央社／ 台北13日電

中國銀行業據報計劃將更多資金投向科技和創新型企業，以響應官方推動人工智慧（AI）在經濟各領域廣泛應用並在新興產業中取得主導地位的承諾。

路透社今天報導，中國將信貸資源更多配置給科技行業的趨勢已經出現，並將在中央政府產業規劃推動下進一步加快。

報導引述一名大型國有銀行官員稱，今年新增貸款將優先支持科技融資，該行正加大對先進製造、人工智慧和生物科技等領域的資金投放。該行還在研究是否推出新的信貸產品，為科技初創企業、特別是小微科技企業提供更低利率的貸款。

江蘇省一家股份制銀行的企業信貸經理表示，該行計劃今年提高對高科技和創新企業的新增貸款規模至30%，高於去年的約20%。

報導說，隨著房地產行業債務危機和經濟增長放緩衝擊銀行業，這為銀行帶來了新的貸款增長來源。不過，分析人士警告，由於這些企業仍處於發展初期而且部分缺乏充足抵押物，可能帶來資產質量風險。

法國外貿銀行亞太區高級經濟師吳卓殷指出，與傳統行業相比，許多科技初創企業仍處於早期階段，經營現金流為負，失敗率較高，而且抵押物往往是智慧財產權。這些因素使銀行難以評估其商業模式前景，也難以判斷未來可能的回收率。

美發動301調查 陸商務部：中方保留採取一切必要措施的權利

美國貿易代表署在美東時間3月11日以「產能過剩」為由，宣布對包括中國在內的16個經濟體發起301調查。大陸商務部發言人以答記者問方式回應表示，敦促美方糾正錯誤做法，中方保留採取一切必要措施的權利。

陸央行邀經濟金融專家座談 潘功勝：繼續實施適度寬鬆貨幣政策

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝3月12日主持召開經濟金融專家座談會，他表示，央行下一階段將構建「科學穩健」的貨幣政策體系，並指要繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，加大逆週期和跨週期調節力度，為經濟持續向好向優創造適宜的貨幣金融環境。

與中國溝通後 蘋果宣布對中國內地APP佣金率從30%降到25%

據央視新聞客戶端，美國蘋果公司今13日發布降低佣金率公告，公告稱，根據與中國監管部門的溝通，Apple將對中國的App Store進行調整。自2026年3月15日起，適用於中國內地（大陸）App Store的iOS及iPadOS佣金率將進行調整。

美襲伊朗對大陸能源安全影響？陸經濟學者：能源安全沒問題

大陸「兩會」昨日正式閉幕，今日中國記協緊接著就舉辦了新聞茶座，邀請具官方背景的經濟學家姚景源解讀「十五五」大陸經濟發展的內外環境。姚景源認為，美國對伊朗的攻擊造成的石油通道封鎖與供應動盪下，大陸「能源安全沒問題」，且對今年外貿仍是「樂觀」，但整體經濟「供強虛弱」，應調整為「供好虛強」。

比亞迪擬在加拿大設廠 也考慮收購傳統車企

中國大陸最大電動汽車製造商比亞迪（BYD）考慮在加拿大設廠，也有計畫收購傳統車企。根據彭博13日報導，比亞迪執行副總裁李柯在巴西聖保羅參訪時受訪說，比亞迪在探討於加拿大設廠的潛在可能，並稱比亞迪將擁有並運營這個工廠，「我認為合資企業行不通」。

中全民瘋「養龍蝦」 OpenClaw創始人1個英文字驚嘆

人工智慧(AI)軟體OpenClaw（俗稱「龍蝦」）暴紅，全民「養龍蝦」風潮席捲中國，從學生、家庭主婦到各路AI愛好者瘋狂投入，多地官方甚至祭出高達2000萬元人民幣（約290萬美元）的高額補貼鼓勵投入，引來全球矚目。不僅多家外媒報導「如今中國幾乎人人都在『養龍蝦』」，高盛（亞洲）全球銀行與市場部銷售Philip Sun感嘆，「中國人擁抱AI的速度和熱情令人嘆為觀止」。OpenClaw創始人史坦柏格（Peter Steinberger）也在海外社交平台發文，讚中國AI創新速度「Amazing」。

