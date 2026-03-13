中國新增貸款據報優先支持AI、生物科技領域

中國銀行業據報計劃將更多資金投向科技和創新型企業，以響應官方推動人工智慧（AI）在經濟各領域廣泛應用並在新興產業中取得主導地位的承諾。

路透社今天報導，中國將信貸資源更多配置給科技行業的趨勢已經出現，並將在中央政府產業規劃推動下進一步加快。

報導引述一名大型國有銀行官員稱，今年新增貸款將優先支持科技融資，該行正加大對先進製造、人工智慧和生物科技等領域的資金投放。該行還在研究是否推出新的信貸產品，為科技初創企業、特別是小微科技企業提供更低利率的貸款。

江蘇省一家股份制銀行的企業信貸經理表示，該行計劃今年提高對高科技和創新企業的新增貸款規模至30%，高於去年的約20%。

報導說，隨著房地產行業債務危機和經濟增長放緩衝擊銀行業，這為銀行帶來了新的貸款增長來源。不過，分析人士警告，由於這些企業仍處於發展初期而且部分缺乏充足抵押物，可能帶來資產質量風險。

法國外貿銀行亞太區高級經濟師吳卓殷指出，與傳統行業相比，許多科技初創企業仍處於早期階段，經營現金流為負，失敗率較高，而且抵押物往往是智慧財產權。這些因素使銀行難以評估其商業模式前景，也難以判斷未來可能的回收率。