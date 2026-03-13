快訊

嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

4G釘子戶守住！中華電信「神級低價方案」確定終結：不會再有了

聽新聞
0:00 / 0:00

美發動301調查 陸商務部：中方保留採取一切必要措施的權利

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
美發動301調查，大陸商務部表示，敦促美方糾正錯誤做法，回到透過對話協商解決問題的正確軌道。（美聯社）
美發動301調查，大陸商務部表示，敦促美方糾正錯誤做法，回到透過對話協商解決問題的正確軌道。（美聯社）

美國貿易代表署在美東時間3月11日以「產能過剩」為由，宣布對包括中國在內的16個經濟體發起301調查。大陸商務部發言人以答記者問方式回應表示，敦促美方糾正錯誤做法，中方保留採取一切必要措施的權利。

發言人表示，中方注意到，美方以「產能過剩」為由，對包括中國在內的16個經濟體發起301調查。 301調查是典型的單邊主義行徑，嚴重破壞國際經貿秩序。世貿組織專家小組早已裁決，根據301調查採取的關稅措施違反世貿組織規則。

他表示，關於美方所謂「產能過剩論」，中方已經多次闡明立場。世界經濟早已成為不可分割的整體，生產和消費都是全球性的，需要在全球視野下進行供需匹配和調節。如果各國生產只能滿足國內市場需求，就不會有跨境貿易。

發言人稱，美方不能狹隘地將超過國內需求的生產能力定義為「產能過剩」，並貼上所謂「過剩」的標籤。美方更無權通過301調查，對貿易夥伴是否存在「產能過剩」進行單方面認定，並採取單邊限制措施。

他表示，中方注意到，美方又以「未禁止進口強迫勞動產品」為由，對包括中國在內的60個經濟體發起301調查。中方正在進行分析評估。

發言人稱，中方敦促美方糾正錯誤做法，回到透過對話協商解決問題的正確軌道上來。中國將密切關注事態進展，保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。

中方 美方 發言人 301調查

延伸閱讀

美對60經濟體啟動301調查 聚焦強迫勞動產品進口禁令

美301調查 台灣入列 政院：有信心充分反映先前談判成果

美啟動301條款調查 歐盟強調視情況適度回應

陸外交部：反對美國以產能過剩為藉口啟動301貿易調查

相關新聞

美發動301調查 陸商務部：中方保留採取一切必要措施的權利

美國貿易代表署在美東時間3月11日以「產能過剩」為由，宣布對包括中國在內的16個經濟體發起301調查。大陸商務部發言人以答記者問方式回應表示，敦促美方糾正錯誤做法，中方保留採取一切必要措施的權利。

陸央行邀經濟金融專家座談 潘功勝：繼續實施適度寬鬆貨幣政策

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝3月12日主持召開經濟金融專家座談會，他表示，央行下一階段將構建「科學穩健」的貨幣政策體系，並指要繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，加大逆週期和跨週期調節力度，為經濟持續向好向優創造適宜的貨幣金融環境。

與中國溝通後 蘋果宣布對中國內地APP佣金率從30%降到25%

據央視新聞客戶端，美國蘋果公司今13日發布降低佣金率公告，公告稱，根據與中國監管部門的溝通，Apple將對中國的App Store進行調整。自2026年3月15日起，適用於中國內地（大陸）App Store的iOS及iPadOS佣金率將進行調整。

美襲伊朗對大陸能源安全影響？陸經濟學者：能源安全沒問題

大陸「兩會」昨日正式閉幕，今日中國記協緊接著就舉辦了新聞茶座，邀請具官方背景的經濟學家姚景源解讀「十五五」大陸經濟發展的內外環境。姚景源認為，美國對伊朗的攻擊造成的石油通道封鎖與供應動盪下，大陸「能源安全沒問題」，且對今年外貿仍是「樂觀」，但整體經濟「供強虛弱」，應調整為「供好虛強」。

比亞迪擬在加拿大設廠 也考慮收購傳統車企

中國大陸最大電動汽車製造商比亞迪（BYD）考慮在加拿大設廠，也有計畫收購傳統車企。根據彭博13日報導，比亞迪執行副總裁李柯在巴西聖保羅參訪時受訪說，比亞迪在探討於加拿大設廠的潛在可能，並稱比亞迪將擁有並運營這個工廠，「我認為合資企業行不通」。

中全民瘋「養龍蝦」 OpenClaw創始人1個英文字驚嘆

人工智慧(AI)軟體OpenClaw（俗稱「龍蝦」）暴紅，全民「養龍蝦」風潮席捲中國，從學生、家庭主婦到各路AI愛好者瘋狂投入，多地官方甚至祭出高達2000萬元人民幣（約290萬美元）的高額補貼鼓勵投入，引來全球矚目。不僅多家外媒報導「如今中國幾乎人人都在『養龍蝦』」，高盛（亞洲）全球銀行與市場部銷售Philip Sun感嘆，「中國人擁抱AI的速度和熱情令人嘆為觀止」。OpenClaw創始人史坦柏格（Peter Steinberger）也在海外社交平台發文，讚中國AI創新速度「Amazing」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。