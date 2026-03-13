美發動301調查 陸商務部：中方保留採取一切必要措施的權利

美國貿易代表署在美東時間3月11日以「產能過剩」為由，宣布對包括中國在內的16個經濟體發起301調查。大陸商務部發言人以答記者問方式回應表示，敦促美方糾正錯誤做法，中方保留採取一切必要措施的權利。

發言人表示，中方注意到，美方以「產能過剩」為由，對包括中國在內的16個經濟體發起301調查。 301調查是典型的單邊主義行徑，嚴重破壞國際經貿秩序。世貿組織專家小組早已裁決，根據301調查採取的關稅措施違反世貿組織規則。

他表示，關於美方所謂「產能過剩論」，中方已經多次闡明立場。世界經濟早已成為不可分割的整體，生產和消費都是全球性的，需要在全球視野下進行供需匹配和調節。如果各國生產只能滿足國內市場需求，就不會有跨境貿易。

發言人稱，美方不能狹隘地將超過國內需求的生產能力定義為「產能過剩」，並貼上所謂「過剩」的標籤。美方更無權通過301調查，對貿易夥伴是否存在「產能過剩」進行單方面認定，並採取單邊限制措施。

他表示，中方注意到，美方又以「未禁止進口強迫勞動產品」為由，對包括中國在內的60個經濟體發起301調查。中方正在進行分析評估。

發言人稱，中方敦促美方糾正錯誤做法，回到透過對話協商解決問題的正確軌道上來。中國將密切關注事態進展，保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。