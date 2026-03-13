每月提高90元 中國農民養老金增幅微薄凸顯不平等

中國今年將以農民為主要對象的城鄉居民基礎養老金每月最低標準提高人民幣20元（約新台幣90元），從143元提升至163元。紐約時報報導，農民的養老金遠低於城市退休人員及退休官員，凸顯經濟不平等。

中國總理李強5日在第14屆全國人民代表大會第四次會議上做政府工作報告時表示，為加強社會保障和服務，城鄉居民基礎養老金月最低標準再提高20元。

據中國青年報9日報導，目前中國約有1.8億人領取城鄉居民基礎養老金，其中農民占超過7成。養老金包括政府財政補助和個人繳費。

據中國媒體工人日報報導，中國全國人大代表郭鳳蓮5日接受採訪時表示，「每個月200塊養老金，對農民有點太虧了。」對比城市居民的養老金，農村老人在自己先出一部分的前提下每個月也只能領200塊錢，實在是太低了。

21世紀經濟報導，中國全國政協委員周世虹9日表示，機關事業單位、企業職工和城鄉居民這3大群體退休人員的養老金待遇差距較大，勞動者退休後的養老待遇應該是平等的。他建議在2030年之前將農民養老金標準提高到1000元。

紐約時報12日報導，長期以來，農村居民的福利也遠低於城鎮居民。根據中國政府2025年「中國勞動統計年鑒」，農民養老金的實際發放額為246元，但城市退休人員平均領取的金額幾乎是其16倍，即每月3825元。退休官員得到的更多，平均每月6446元

報導表示，有人大代表認為，應將農民養老金提高至500元，這增幅所需的成本占中國一般公共預算支出不到1%。

有支持提高農民養老金的人認為，如果居民有更多錢，將願意花更多的錢，有助政府實現增加國內需求的主要目標。