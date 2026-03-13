力挺官方發展AI、先進製造 陸銀行業擴大科技融資規模

路透報導，大陸將信貸資源更多配置給科技行業的趨勢已經出現，並將在中央政府產業規畫推動下進一步加快。有大型國有銀行官員表示，今年新增貸款將優先支持科技融資，該行正加大對先進製造、人工智慧和生物科技等領域的資金投放。也有銀行業人員坦言，為科技企業快速審批已成政策任務，表現不好會影響績效考核。

報導引述多位大陸銀行界人士表示，大陸銀行業計畫將更多資金投向科技和創新型企業，以響應當局推動人工智慧在經濟各領域廣泛應用，並在新興產業中取得主導地位的承諾。

前述大型國有銀行官員說，該行還在研究是否推出新的信貸產品，為科技初創企業，特別是小微科技企業提供更低利率的貸款。江蘇省一家股份制銀行的企業信貸經理說，該行計畫在今年對高科技和創新企業的新增貸款規模提高30%，高於去年的約20%。

雖然在房地產行業債務危機和經濟增長放緩的衝擊下，這為銀行帶來了新的貸款增長來源，不過分析人士警告，由於這些企業仍處於發展初期，且部分缺乏充足抵押物，可能帶來資產質量風險。

根據大陸央行數據，截至2025年底，中小科技企業貸款餘額達3.63兆元人民幣，按年增長19.8%，比整體貸款增速高出13.6個百分點。相比之下，同期房地產貸款餘額下降1.6%，至2025年底的51.95兆元人民幣，顯示出資金正明顯從曾長期主導銀行資產負債表的房地產行業轉向其他領域。

上海一家中型銀行的信貸人員表示，該行已為先進科技企業設立專門的快速審批機制，「這已經成為一種政策任務。如果在這方面表現不好，會影響銀行行長以及下屬分支機構的績效考核。」

大陸央行數據顯示，科技貸款在銀行信貸中的占比仍較小。去年，高科技和創新企業以及中小科技企業貸款合計約佔全部貸款的8%，而房地產貸款占比約為19%。不過，部分貸款仍可能面臨風險，尤其是在產能過剩的行業中。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指出，與傳統行業相比，許多科技初創企業仍處於早期階段，經營現金流為負，失敗率較高，而且抵押物往往是知識產權，「這些因素使銀行難以評估其商業模式前景，也難以判斷未來可能的回收率」。