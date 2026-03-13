陸央行邀經濟金融專家座談 潘功勝：繼續實施適度寬鬆貨幣政策

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝3月12日主持召開經濟金融專家座談會，他表示，央行下一階段將構建「科學穩健」的貨幣政策體系，並指要繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，加大逆週期和跨週期調節力度，為經濟持續向好向優創造適宜的貨幣金融環境。

據中國人民銀行網站消息，這場座談會就當前經濟金融形勢、貨幣金融政策支持實體經濟、貨幣政策框架改革完善、金融市場平穩發展等相關議題展開研究，並聽取專家意見建議。李揚、吳曉求、張曉慧、彭文生、管濤、徐奇淵、邢自強、蘆哲等多名大陸專家學者分別發言。

座談會上，與會專家一致認為，2025年經濟社會發展主要目標任務順利完成，貨幣政策支持實體經濟取得明顯成效。今年是「十五五」開局之年，面對複雜的內外部形勢，宏觀政策更加積極有為，「年初以來經濟運行延續向好態勢」。與會專家還就如何實施好適度寬鬆的貨幣政策、改革完善貨幣政策框架、維護金融市場平穩運行等方面提出建議。

潘功勝表示，今年以來，央行在存量政策接續發揮作用的基礎上，又發佈了涉及結構性貨幣政策工具的若干調整項，適度寬鬆的貨幣政策取得較好成效，有力提振市場信心、穩定社會預期。

潘功勝說，下一階段，央行將全面貫徹落實中共二十屆四中全會、中央經濟工作會議精神和政府工作報告部署要求，構建科學穩健的貨幣政策體系，繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，加大逆週期和跨週期調節力度，為經濟持續向好向優創造適宜的貨幣金融環境。

大陸全國「兩會」12日甫落幕，總理李強在今年度政府工作報告提出，繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降准降息等多種政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。