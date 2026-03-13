快訊

陸央行邀經濟金融專家座談 潘功勝：繼續實施適度寬鬆貨幣政策

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝3月12日主持召開經濟金融專家座談會，他表示，央行下一階段將構建「科學穩健」的貨幣政策體系，並指要繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策。（取自中國人民銀行網站）

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝3月12日主持召開經濟金融專家座談會，他表示，央行下一階段將構建「科學穩健」的貨幣政策體系，並指要繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，加大逆週期和跨週期調節力度，為經濟持續向好向優創造適宜的貨幣金融環境。

據中國人民銀行網站消息，這場座談會就當前經濟金融形勢、貨幣金融政策支持實體經濟、貨幣政策框架改革完善、金融市場平穩發展等相關議題展開研究，並聽取專家意見建議。李揚、吳曉求、張曉慧、彭文生、管濤、徐奇淵、邢自強、蘆哲等多名大陸專家學者分別發言。

座談會上，與會專家一致認為，2025年經濟社會發展主要目標任務順利完成，貨幣政策支持實體經濟取得明顯成效。今年是「十五五」開局之年，面對複雜的內外部形勢，宏觀政策更加積極有為，「年初以來經濟運行延續向好態勢」。與會專家還就如何實施好適度寬鬆的貨幣政策、改革完善貨幣政策框架、維護金融市場平穩運行等方面提出建議。

潘功勝表示，今年以來，央行在存量政策接續發揮作用的基礎上，又發佈了涉及結構性貨幣政策工具的若干調整項，適度寬鬆的貨幣政策取得較好成效，有力提振市場信心、穩定社會預期。

潘功勝說，下一階段，央行將全面貫徹落實中共二十屆四中全會、中央經濟工作會議精神和政府工作報告部署要求，構建科學穩健的貨幣政策體系，繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，加大逆週期和跨週期調節力度，為經濟持續向好向優創造適宜的貨幣金融環境。

大陸全國「兩會」12日甫落幕，總理李強在今年度政府工作報告提出，繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降准降息等多種政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。

貨幣政策 實體經濟 央行

與中國溝通後 蘋果宣布對中國內地APP佣金率從30%降到25%

據央視新聞客戶端，美國蘋果公司今13日發布降低佣金率公告，公告稱，根據與中國監管部門的溝通，Apple將對中國的App Store進行調整。自2026年3月15日起，適用於中國內地（大陸）App Store的iOS及iPadOS佣金率將進行調整。

力挺官方發展AI、先進製造 陸銀行業擴大科技融資規模

路透報導，大陸將信貸資源更多配置給科技行業的趨勢已經出現，並將在中央政府產業規畫推動下進一步加快。有大型國有銀行官員表示，今年新增貸款將優先支持科技融資，該行正加大對先進製造、人工智慧和生物科技等領域的資金投放。也有銀行業人員坦言，為科技企業快速審批已成政策任務，表現不好會影響績效考核。

春季招聘…AI人才需求旺盛 薪資優厚

開春以來，中國各地春季招聘密集展開，人工智能（ＡＩ）相關崗位憑藉旺盛需求與優厚薪資，在最近的湖南長沙多場招聘會上，眾多企業招聘ＡＩ人才，求職者也積極擁抱ＡＩ技能。

巧手突破 中醫機器人經絡疏通

第三屆中國具身智能機器人產業大會暨展覽會十一日在杭州開幕，數百家企業集中亮相，涵蓋從算法到終端、從零部件到整機的完整產業鏈條。

AWE會場 展示爬樓梯的掃地機器人

今年在上海舉行的二○二六中國消費及電子博覽會（ＡＷＥ）現場，展示了新款的掃地機器人，已搭載機械手臂或雙輪腿結構，能夠實現從二維平面到三維空間的立體清潔覆蓋。可以爬樓梯，達到「出門前按一下，輕鬆掃完三層樓」的效果。

