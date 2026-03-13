快訊

與中國溝通後 蘋果宣布對中國內地APP佣金率從30%降到25%

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
美國蘋果公司今13日發布降低佣金率公告，3月15日起，適用於中國內地（大陸）App Store的iOS及iPadOS佣金率將進行調整。 美聯社

據央視新聞客戶端，美國蘋果公司今13日發布降低佣金率公告，公告稱，根據與中國監管部門的溝通，Apple將對中國的App Store進行調整。自2026年3月15日起，適用於中國內地（大陸）App Store的iOS及iPadOS佣金率將進行調整。

公告稱，Apple App內購及付費App的標準佣金率將由目前的30%改為25%。 App Store Small Business Program 以及Mini Apps Partner Program 項下符合條件的Apple App內購買佣金率以及第一年後的自動續費訂閱佣金率將由目前的15%改為12%。

公告稱，自3月15日起享有該等佣金率的調整無需開發者在此之前簽署新條款。

蘋果公司指出，我們致力於將iOS以及iPadOS打造為中國開發者最佳的App 生態系統和龐大的商業機會。我們承諾對所有開發者保持公平透明的條款，並始終為在中國分發App 的開發者提供不高於其他市場整體費率水準的具有競爭力的App Store費率。

競爭力 iOS 大陸 蘋果 APP

