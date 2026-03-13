陸科創板半導體業2025年大賺 128家淨利增83%

今年在上海舉行的二○二六中國消費及電子博覽會（ＡＷＥ）現場，展示了新款的掃地機器人，已搭載機械手臂或雙輪腿結構，能夠實現從二維平面到三維空間的立體清潔覆蓋。可以爬樓梯，達到「出門前按一下，輕鬆掃完三層樓」的效果。

