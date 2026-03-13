陸科創板半導體業2025年大賺 128家淨利增83%

快訊

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸A股科創板128家半導體企業2025年業績快報出爐，總營收與淨利雙雙大幅增長。隨大陸人工智慧（AI）需求暴增、消費電子回暖及「國產化」提速，算力、存儲、光晶片等細分賽道表現亮眼，成為積體電路業的業績成長重要動力。

澎湃新聞報導，科創板共有600多家的上市公司，其中，半導體相關的128家企業預計實現營收人民幣3,651億元，年增25%，淨利潤人民幣279億元，年增83%。

晶片設計業以268%的淨利增速領跑產業。超過八成企業營收年增長，六成企業淨利預增，12家轉虧為盈。

報導稱，AI技術在2025年突破，引發算力需求暴增，加上國產化快速推進，算力、存儲、光通訊晶片等業績突出。科創板76家晶片設計（含IDM）公司估實現營收人民幣1,631億元，年增32%，淨利合計人民幣137億元，年增268%。

