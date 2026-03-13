十五五部署商業航天 市場為主導

去年（二○二五）大陸完成九十二次太空發射，其中商業航天發射五十次，代表大陸商業航天發展正在提速。今年起的「十五五」時期，商業航天如何充分激發市場活力，助力航天建設也在今年大陸全國兩會期間受到關注。

中新社報導， 「十五五」規劃綱要草案關注新產業新賽道培育發展，並就商業航天作出部署。規劃綱要提到，商業航天以市場為主導，企業以創新探路，「向內」探索多元技術，力求降本增效；「向外」感知市場需求，拓展應用邊界。

大陸全國政協委員、上海航天信息科技研究院院長伍愛群表示，商業航天企業活躍於火箭可復用技術、衛星低成本量產等細分賽道，要解決「運得起」和「用得起」的問題。他建議，商業航天要在火箭、衛星等領域建立像汽車產業一樣的標準化供應鏈體系，打造高效協同的產業生態。

今年大陸政府工作報告提出「加快發展衛星互聯網」，對衛星部署能力提出更高要求。銀河航天（北京）網絡技術有限公司董事長徐鳴表示，面向「十五五」，企業將持續優化衛星智能製造工廠生產能力，探索流水線批量「造星」模式。

伍愛群另建議，未來，智能手機、新能源汽車應該普及衛星通信技術，通過規模效應攤薄成本，降低應用價格門檻。官方要加大衛星服務採購力度，鼓勵企業開發基於衛星數據的創新應用。

全國人大代表、北京航空航天大學材料科學與工程學院教授張濤表示，要加快構建六Ｇ時代空天地融合網絡，盡快將其推向全球市場。建議出台商業衛星出口的專項政策，鼓勵商業航天企業加快技術迭代，推動手機直連衛星、星間激光鏈路等技術的規模化應用。

人工智能發展，算力需求巨大。部署太空算力，實現空天數據在軌運算，為商業航天打開新的發展空間。遙感衛星是數據應用大戶，現有衛星算力難以滿足需求。全國政協委員、中國工程院院士、之江實驗室主任王堅表示，太空算力的佈局可解決衛星算力不夠的痛點，把算力送到太空。

全國政協委員、北京理工大學計算機學院院長王國仁表示，鼓勵多元資本投入，孵化一批太空算力硬科技企業，推進氣象、海洋、減災、交通、農業等行業部門與商業航天企業合作，以明確的市場需求拉動技術迭代和平台建設。