日內瓦發明展 中國參與規模創新高

第五十一屆日內瓦國際發明展十一日在瑞士日內瓦開幕，來自三十五個國家和地區的一千多個發明項目展示了不同領域、不同行業的創新成果。中國代表團攜二三七個發明項目參加了今年的發明展，規模為歷年之最。

新華社報導，本屆發明展參展項目涵蓋機械、電力、建築、交通、農業、醫療、保健、環保、能源和信息技術等領域。今年展會特別關注年輕群體，設立了青年實驗室供青少年參與各種科學趣味活動，體驗量子物理、人工智能等前沿領域，吸引了眾多家庭和小觀眾。展會還新增一項「明日發明家—青年才俊」大賽，旨在為青少年提供展示創意、原型或項目的平台。

中國發明協會國際部部長郭燕介紹，今年中國代表團共組織二三七個發明項目參展、展位達二一二個，參展單位主要來自大學、研究機構和企業。本屆中國代表團參展規模為歷年之最，項目呈現行業新趨勢、新特點，參展發明成果主要集中在環保、可再生能源、電子、醫學、建築、運輸等領域，其中軟件、網絡安全、區塊鏈、物聯網類參展項目增幅明顯。

日內瓦國際發明展創辦於一九七三年，是世界上舉辦歷史最長、規模最大的發明展之一。本屆展會為期五天，定於十五日閉幕。