AWE會場 展示爬樓梯的掃地機器人

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸AWE展亮相了會自動爬樓梯的掃地機器人，續航力強，即使旋轉式樓梯也能工作。（中新社）
大陸AWE展亮相了會自動爬樓梯的掃地機器人，續航力強，即使旋轉式樓梯也能工作。（中新社）

今年在上海舉行的二○二六中國消費及電子博覽會（ＡＷＥ）現場，展示了新款的掃地機器人，已搭載機械手臂或雙輪腿結構，能夠實現從二維平面到三維空間的立體清潔覆蓋。可以爬樓梯，達到「出門前按一下，輕鬆掃完三層樓」的效果。

據中新社，在今年的ＡＷＥ現場，各大科技企業展示了眾多新一代智慧家用電器。ＡＩ與具身智慧科技的深度融合，為未來智慧生活開啟全新想像。技術創新驅動產業升級，智慧經濟新形態正加速成型。

新聞晨報稱，家裡若有二層樓，想用掃地機器人的話，都要把機器人搬到第二層再打掃二樓。有了這款有「腳」的掃地機器人後，可以完全釋放人類。出門前按一下，回來時所有樓層全部掃完，就這麼簡單。即使旋轉式樓梯，它也能工作。它還能模仿人類進行小跳躍、靈活轉向與急停。

在續航力方面，由於機身尺寸較大、電池配備充裕，單層清潔面積六、七十平方公尺的房子，掃三層樓基本上不用中途充電。

報導稱，目前這款產品尚未正式上市，仍處於發表展示階段，此次到ＡＷＥ，是首次在中國大陸亮相。

上海 掃地機器人

相關新聞

春季招聘…AI人才需求旺盛 薪資優厚

開春以來，中國各地春季招聘密集展開，人工智能（ＡＩ）相關崗位憑藉旺盛需求與優厚薪資，在最近的湖南長沙多場招聘會上，眾多企業招聘ＡＩ人才，求職者也積極擁抱ＡＩ技能。

巧手突破 中醫機器人經絡疏通

第三屆中國具身智能機器人產業大會暨展覽會十一日在杭州開幕，數百家企業集中亮相，涵蓋從算法到終端、從零部件到整機的完整產業鏈條。

日內瓦發明展 中國參與規模創新高

第五十一屆日內瓦國際發明展十一日在瑞士日內瓦開幕，來自三十五個國家和地區的一千多個發明項目展示了不同領域、不同行業的創新成果。中國代表團攜二三七個發明項目參加了今年的發明展，規模為歷年之最。

十五五部署商業航天 市場為主導

去年（二○二五）大陸完成九十二次太空發射，其中商業航天發射五十次，代表大陸商業航天發展正在提速。今年起的「十五五」時期，商業航天如何充分激發市場活力，助力航天建設也在今年大陸全國兩會期間受到關注。

數位教育進入2.0時代 陸「知乎」CEO：AI漫劇正對行業造成結構性衝擊

大陸政協委員、大陸知名知識學習平台知乎創始人、首席執行官周源在大陸全國「兩會」期間回應本報表示，AI讓數位教育進入2.0時代，不過他指出，近期走紅的「AI漫劇」正對傳統影視內容生產方式造成結構性衝擊。

