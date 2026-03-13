聽新聞
巧手突破 中醫機器人經絡疏通

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第三屆中國具身智能機器人產業大會暨展覽會十一日在杭州開幕，數百家企業集中亮相，涵蓋從算法到終端、從零部件到整機的完整產業鏈條。 　　

中新社報導，在深圳市越疆科技股份有限公司的展位前，智能中醫機器人通過ＡＩ視覺精準鎖定體驗者的背部穴位並進行經絡疏通。「它解決了人力按摩手法參差、力度不一的痛點，還能實現艾灸、拔罐、刮痧等操作」。展位負責人吳柏林介紹，該產品已成為不少廣東按摩店的得力助手。

當前，中國具身智能產業核心技術持續迭代。「手部精細動作曾一度是機器人落地應用的瓶頸，如今我們研發的高自由度靈巧手，已能分揀、搬運重物，未來還有望承擔掃地、疊被等家務」。靈心巧手（北京）科技有限公司相關負責人介紹，其產品已佔全球高自由度靈巧手超百分之八十的市場份額，每月產量超千台。

機器人其他部位的技術亦在同步升級。例如，寧波華翔啟源科技有限公司將汽車輕量化材料應用於機器人關節，使整機重量降低百分之十至百分之十五；上海大曉無限機器人有限公司帶來的「大腦」創新性地將高精度視覺感知能力遷移至具身智能場景，能使機器人自主在複雜環境中完成巡檢、跟隨、避障等多樣任務。 　　

「具身智能的產業化離不開四肢、軀幹與大腦的協同」。浙江省人工智能學會理事長胡華表示，大模型的快速發展提供了堅實的智力支撐，而具身智能的規模化產業落地還需要新材料、機械控制等多方面協同推進。他認為，機器人「進廠打工」突破在即，快則需要二年至三年，慢則需要五年。 　　

西班牙客商范小西（中文名）逛完展會後說：「引進中國的機器人技術和產品，可以幫助我們提升生產力」。

